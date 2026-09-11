Emerycie! Sprawdź czy dostaniesz 4000 zł. Świadczenie dla wybranych seniorów

4000 zł na rachunki

Ryczałt energetyczny wynosi obecnie 336,16 zł miesięcznie, czyli ponad 4033 zł rocznie. Od marca przyszłego roku kwota ma wzrosnąć do ok. 347,86 zł dzięki corocznej waloryzacji, która ma chronić seniorów przed rosnącymi kosztami życia i energii. Środki można przeznaczyć na dowolne koszty utrzymania domu — urząd nie wymaga faktur ani rozliczeń, co sprawia, że świadczenie jest proste i wygodne w korzystaniu.

Dla kogo ryczałt energetyczny?

Ryczałt przysługuje konkretnym grupom seniorów: kombatantom, osobom posiadającym uprawnienia kombatanckie, żołnierzom przymusowo zatrudnianym w kopalniach i zakładach wydobywczych, a także wdowom i wdowcom po osobach uprawnionych. O świadczenie mogą wnioskować również osoby pobierające świadczenia z KRUS, jeśli spełniają kryteria dotyczące represji lub służby.

Będzie mniej darmowych leków dla seniorów. Pacjenci mają dzięki temu zyskać

Trzeba złożyć wniosek

Aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć w ZUS formularz ZUS‑ERK wraz z dokumentami potwierdzającymi status — np. decyzją Szefa Urzędu ds. Kombatantów, zaświadczeniem z WKU lub dokumentami rodzinnymi. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie roku, a po pozytywnej decyzji ZUS wypłaca ryczałt co miesiąc, razem z innymi świadczeniami. Warto pamiętać, że ryczałt przysługuje tylko raz — nawet jeśli senior pobiera kilka emerytur lub rent. Nową wysokość świadczenia państwo ogłasza co roku w „Monitorze Polskim”, a stawka obowiązuje od 1 marca, co pozwala na przewidywalne planowanie domowego budżetu.

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