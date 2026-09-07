Świadczenia dla samotnych emerytów mocno w górę od stycznia

Zabrakło pieniędzy na renty w KRUS

Renta wdowia staje się coraz bardziej popularna. Do tego stopnia, że w KRUS zaczęły wyczerpywać się tegoroczne środki na wypłatę świadczenia, które wprowadzono 1 lipca 2025 r. Aby przeznaczyć więcej pieniędzy na renty wdowie dla rolników, Sejm w piątek uchwalił nowelizację ustawy okołobudżetowej, dzięki której do KRUS trafi dodatkowy miliard złotych.

Co prawda nie ma jeszcze ustawy budżetowej na 2027 r., ale resort finansów będzie musiał zabezpieczyć większe środki na renty wdowie niż obecnie, ponieważ od 1 stycznia nastąpi podwyżka świadczenia.

Warto przypomnieć, że renta wdowia była jedną z głośnych obietnic wyborczych Nowej Lewicy. Politycy zapowiadali wprowadzenie wyższego dodatku — 50 proc. drugiego świadczenia. Ostatecznie nie udało się tego zrobić, bo sytuacja budżetowa nie pozwalała na tak duży wydatek. Dlatego w 2025 r. wprowadzono niższy próg, czyli 15 proc., i zapowiedziano podwyższenie progu do 25 proc. od 2027 r. Niewykluczone, że w przyszłości renta wdowia może jeszcze wzrosnąć.

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Podwyżka od 2027 roku

Przypominamy, że renta wdowia pozwala wdowom i wdowcom łączyć własne świadczenie z ZUS z rentą rodzinną (85 proc. emerytury zmarłego małżonka). Uprawniona osoba musi wybrać jeden z dwóch wariantów: 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia, lub własne świadczenie i 15 proc. renty rodzinnej. Od 2027 r. próg świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc. Jak podniesie to wysokość renty wdowiej?

Przykład: Jeśli wdowa pobierała 2 tys. zł własnej emerytury, a jej zmarły mąż miał 4 tys. zł emerytury, to przysługiwało jej 3 400 zł renty rodzinnej. W lipcu 2025 r. kobieta skorzystała z renty wdowiej (renta rodzinna oraz 15 proc. własnej emerytury), czyli ma dziś 3 700 zł miesięcznie. Z kolei od stycznia 2027 r. renta wdowia w jej wypadku wzrośnie do 3 900 zł.

Szczegółowe obliczenia:

Kobieta ma 2 tys. zł własnej emerytury. Jej zmarły mąż miał 4 tys. zł emerytury, co daje 3 400 zł renty rodzinnej po jego śmierci.

Renta wdowia dziś (15%): 3 400 zł + 300 zł dodatku = 3 700 zł miesięcznie.

Renta wdowia od 2027 r. (25%): 3 400 zł + 500 zł dodatku = 3 900 zł miesięcznie.

Zysk dla wdowy: 200 zł więcej każdego miesiąca w portfelu.

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