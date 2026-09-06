Polskie polityczki ofiarami hejtu? "Wyzwiska, wezwania do przemocy, obelgi”

Minister edukacji podkreśliła, że hejt niszczy relacje społeczne, dotyka rodzin polityczek i przyczynia się do kryzysu zdrowia psychicznego w społeczeństwie, nazywając przestrzeń internetową "ściekiem" pełnym obelg i wezwań do przemocy.

Panelistki, w tym posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, dyskutowały o dorobku feminizmu i trudnościach w materializowaniu efektów pracy politycznej. Poruszono również temat różnych archetypów kobiecych w społeczeństwie.

Wszystkie te dyskusje i apele miały miejsce podczas XVIII Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, który odbywał się w Krakowie.

W niedzielę 6 września minister Barbara Nowacka wzięła udział w panelu zatytułowanym "Polityka, przywództwo, feminizm", gdzie jednym z kluczowych tematów był hejt wymierzony w polityczki. Minister Nowacka podzieliła się swoimi doświadczeniami.

- Hejt to jest nasze doświadczenie codzienne, tak to boli, o to im chodzi. Ale doświadczeniem codziennym jest też to, że mamy w sobie wsparcie - stwierdziła.

Podkreśliła, że przestrzeń internetowa często staje się "ściekiem", pełnym "wyzwisk, wezwań do przemocy, obelg". Jak zauważyła, kobiety aktywne politycznie są nie tylko podważane pod kątem swoich kompetencji, ale także stają się celem ataków dotyczących ich seksualności i wyglądu fizycznego. Minister Nowacka zwróciła uwagę na szczególnie bolesny aspekt hejtu.

- Ile jest ataków na naszą rodzinę. To jest chyba najgorsze, że ofiarą hejtu nie jestem ja - tylko wszyscy wokół również - mówiła. - Zatrzymajmy to bagno w sieci, bo ono niszczy relacje […]. Jak tego nie zatrzymamy, to nasze społeczeństwo będzie się pogłębiało w kryzysie zdrowia psychicznego - dodała.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska o archetypach

Panelistki Kongresu Kobiet odniosły się także do dorobku ruchów feministycznych, wskazując na wiele wywalczonych praw, które obecnie są już trwale ugruntowane. Dyskutowano również o konkretnych rezultatach działań politycznych kobiet.

Posłanka KO Aleksandra Uznańska-Wiśniewska przedstawiła perspektywę, według której osiąganie namacalnych efektów w polityce bywa trudniejsze niż w działalności humanitarnej. Przywołała swoje doświadczenia z pracy w Jemenie, gdzie jako kierowniczka Polskiej Akcji Humanitarnej mogła obserwować bezpośrednie rezultaty, takie jak budowa klinik umożliwiających kobietom bezpieczny poród. Posłanka Uznańska-Wiśniewska podzieliła się również osobistą refleksją po niedawnym urodzeniu dziecka. Stwierdziła, że przez długi czas podążała za "archetypem wojowniczki", zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym.

Wyraziła przekonanie, że w społeczeństwie często "chowamy archetyp matriarchini", odnosząc się do kobiet po 70. roku życia.

- Ja, jak wiele kobiet, przeszłam wielką transformację, która bardzo pogłębiła nam życie. [...] To jest ogromna wartość. I chciałabym widzieć w naszym świecie inne archetypy - mówiła.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Barbara Nowacka:

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