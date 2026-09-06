Sławomir Mentzen nie wytrzymał! Poszło o kryptowaluty

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oskarżył Sławomira Mentzena o zachęcanie do kupowania bitcoinów, przypisując mu konkretny cytat, czemu Mentzen kategorycznie zaprzeczył, domagając się przeprosin.

Cytat przedstawiony przez Zgorzelskiego znacząco różni się od faktycznych, udokumentowanych wypowiedzi Mentzena z grudnia 2025 roku, w których przestrzegał przed ryzykiem kryptowalut i podkreślał, że to indywidualna decyzja inwestora.

Prawdopodobnym źródłem błędnego cytatu jest profil "SokZBuraka", który wcześniej opublikował podobne sformułowanie, oznaczając je jednak jako "ironię", co sugeruje, że Zgorzelski mógł powtórzyć ironiczną parafrazę jako autentyczny cytat.

Podczas niedawnego wystąpienia w programie telewizyjnym na antenie Polsatu, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przedstawił twierdzenie, że lider Konfederacji Sławomir Mentzen aktywnie namawiał do inwestowania w kryptowaluty. Zgorzelski przypisał Mentzenowi następujące słowa:

- Nie wierzcie Tuskowi, że kryptowaluciarze was okradną, że to złodziejstwo czy ruska mafia! To tuskowa propaganda! Nic takiego się nie wydarzy! Kupujcie bitcoiny - stwierdził.

Sławomir Mentzen szybko zareagował na te zarzuty za pośrednictwem platformy X, kategorycznie zaprzeczając, by kiedykolwiek wypowiedział cytowane słowa. Nazwał twierdzenia wicemarszałka "bezczelnymi kłamstwami" i podkreślił, że jego stanowisko w kwestii kryptowalut zawsze było inne.

- Marszałek Zgorzelski bezczelnie kłamie. To nie są moje słowa. Nigdy nie zachęcałem do kupowania bitcoinów. Zawsze mówię, że to bardzo ryzykowne i każdy musi sam podjąć decyzję w co inwestuje swoje środki - napisał. - Domagam się opublikowania przeprosin za kłamstwa, które powiedział Pan dzisiaj w Polsacie. Nigdy nie użyłem słów, które mi Pan przypisał - dodał.

Kontekst wypowiedzi Mentzena

Aby zweryfikować zarzuty wicemarszałka, warto odnieść się do wcześniejszych wypowiedzi Sławomira Mentzena. W grudniu 2025 roku, w materiale zatytułowanym „Ruskie kryptowaluty od Tuska”, Mentzen analizował projekt ustawy dotyczącej kryptoaktywów oraz odnosił się do krytyki ze strony obozu rządzącego.

- Nie dajcie się tej propagandzie tępej Tuska, nie dajcie sobie wmówić, że to jest coś złego. To jest oczywiście ryzykowne, ja nikogo nie zachęcam do inwestowania w kryptowaluty, to wasze pieniądze, wasze ryzyko - stwierdził wówczas. - Róbcie co wy uważacie, a nie to, co mówi Tusk z telewizji - dodał.

Wypowiedź ta znacząco różni się od cytatu przedstawionego przez wicemarszałka Zgorzelskiego, zwłaszcza w kontekście bezpośredniego zachęcania do zakupu bitcoinów.

Źródło kontrowersyjnego cytatu

Pojawia się zatem pytanie o genezę cytatu użytego przez Piotra Zgorzelskiego. Ślady wskazują na profil "SokZBuraka", często kojarzony z Koalicją Obywatelską. Kilka dni przed incydentem w Polsacie, na wspomnianym profilu opublikowano fragment filmu Mentzena. Jednakże, w towarzyszącym mu opisie znalazły się słowa, które Mentzen faktycznie nie wypowiedział, a które niemal dosłownie pokrywają się z cytatem Zgorzelskiego.

- A tak Mentzen zachęcał do inwestowania w kryptowaluty: - nie wierzcie Tuskowi, że kryptowaluciarze was okradną, że to złodziejstwo czy ruska mafia; to Tuskowa propaganda, nic takiego się nie wydarzy: kupujcie bitcoiny - przekazano.

Warto zaznaczyć, że autor profilu dodał wówczas oznaczenie, iż jest to "ironia". Sugestia jest taka, że wicemarszałek Zgorzelski mógł powtórzyć tę sformułowaną w ironicznym tonie parafrazę jako autentyczny cytat.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Sławomir Mentzen:

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