Karol Nawrocki zabrał głos na dożynkach. Znaczące słowa

- Prezydent wielokrotnie podkreślił, że polscy rolnicy są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności państwa, a ich praca jest filarem Rzeczypospolitej.
- Karol Nawrocki wskazał na swoje działania legislacyjne mające na celu ochronę polskiej ziemi oraz wsparcie funkcji produkcyjnej wsi, wyrażając nadzieję na ich przyjęcie.
- Prezydent odniósł się do problemów związanych z umową UE-Mercosur oraz do trudności wynikających ze zmian klimatycznych, deklarując konieczność wsparcia państwa dla rolników.
Podczas uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze, =Karol Nawrocki akcentował fundamentalne znaczenie polskiego rolnictwa dla niezależności kraju. Zaznaczył, że rolnicy, dostarczając wysokiej jakości żywność, stanowią fundament bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego niemożliwe jest utrzymanie suwerenności.
- Bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności. Bowiem każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom – powiedział prezydent.
Prezydent wyraził również głęboką wdzięczność polskim rolnikom za ich trud i misję, podkreślając ich niezłomne przywiązanie do ojczyzny.
- Przemawiacie tak mocno każdego dnia swoją ciężką pracą, przywiązaniem do ojczyzny, do Rzeczypospolitej, do Pana Boga i do Królowej Polski. Wy też nie potrzebujecie codziennych słów i wielkich opowieści, by przemawiać swoją codzienną pracą i trudem – dodał Karol Nawrocki.
Podkreślił, że praca na roli stanowi jeden z najważniejszych filarów suwerenności Rzeczypospolitej, a zapewnienie ciągłości produkcji rolnej jest podstawowym obowiązkiem państwa.
- Mam głęboką świadomość jako prezydent Polski, że dziś polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności – mówił.
Inicjatywy ustawodawcze
Nawrocki przedstawił swoje działania na rzecz ochrony polskiej wsi i ziemi. Przypomniał o złożonej inicjatywie ustawodawczej dotyczącej zakazu sprzedaży polskiej ziemi, której celem było wydłużenie tego zakazu o 10 lat.
- Ta inicjatywa przeszła przez polski parlament, choć niestety została ocięta, wykastrowana także przez tych, którzy powinni o polską wieś dbać (...) Tak, jak wam obiecałem w kampanii wyborczej, tak o polską ziemię się upomniałem i ta ustawa - choć niedoskonała - jest – powiedział. - Polski rolnik nie będzie tłumaczył się z tego, że prowadzi swoją działalność gospodarczą i rolniczą (...) Wierzę, że w polskim parlamencie ta inicjatywa ustawodawcza zostanie przyjęta. Już niebawem. Jak przyszedłem do urzędu, tak o polską ziemię się upomniałem i ta ustawa – choć niedoskonała – jest!... Ręce precz od polskiej ziemi. Złożyłem też inicjatywę ustawodawczą o ochronie funkcji polskiej wsi - dodał.
Wyzwania międzynarodowe i rola rolników
Karol Nawrocki odniósł się również do kwestii umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Mercosur. Przyznał, że mimo podjętych starań, nie udało się zablokować tej umowy.
- Zostałem prezydentem zbyt późno. Gdy prowadziłem rozmowy z premier Meloni, z prezydentem Macronem [...], to wszystko poszło za daleko – ocenił Nawrocki.
Prezydent podkreślił, że polska wieś jest nie tylko źródłem żywności, ale także depozytariuszem tradycyjnych wartości, kultury ludowej oraz tożsamości narodowej. Przywołał w tym kontekście myśli Wincentego Witosa.
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- Dzisiaj polski rolnik i polska wieś jest też strażnikiem polskiej ziemi, bo tyle jest Rzeczypospolitej, ile jest polskiej ziemi w polskich rękach. (...) Strażnicy polskiego bezpieczeństwa, strażnicy polskiej ziemi są też strażnikami dziedzictwa kulturowego – stwierdził.
W swoim wystąpieniu prezydent zwrócił uwagę na narastające problemy, z jakimi mierzy się współczesne rolnictwo, takie jak susze i przymrozki. Podkreślił konieczność stałego wsparcia państwowego dla rolników w obliczu tych wyzwań.
- Dzisiaj na naszych oczach wyrasta już całe pokolenie rolników, które toczy walkę z suszą. Tu nie możecie zostać sami. Państwo musi pomagać – mówił.
Na zakończenie swojego wystąpienia Karol Nawrocki wyraził głębokie przekonanie o niezłomności i mądrości polskiej wsi, która potrafi stawiać czoła zmiennym okolicznościom i ideologiom.
- Polska wieś nigdy nie poddała się i nie podda się obcej ideologii. [...] Mądrość ludowa i polska wieś wie, co jest dla Polski dobre, a co jest dla Polski złe. A ja tej mądrości zamierzam słuchać jako Prezydent Polski – podsumował, deklarując dalsze wsparcie dla środowisk wiejskich.
Tradycja Dożynek Jasnogórskich
Dożynki na Jasnej Górze posiadają bogatą historię. Tradycja jasnogórskiego dziękczynienia za plony sięga 1982 roku, kiedy to z inicjatywy środowisk rolniczych, ogrodniczych oraz działaczy ludowych zgromadziło się tam około 300 tysięcy pielgrzymów. Od tamtej pory, w każdą pierwszą niedzielę września, rolnicy z całej Polski przybywają do częstochowskiego sanktuarium, niosąc misternie wykonane wieńce żniwne i poczty sztandarowe, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej.
W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego na dożynkach: