Karol Nawrocki zabrał głos na dożynkach. Znaczące słowa

Prezydent wielokrotnie podkreślił, że polscy rolnicy są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności państwa, a ich praca jest filarem Rzeczypospolitej.

Karol Nawrocki wskazał na swoje działania legislacyjne mające na celu ochronę polskiej ziemi oraz wsparcie funkcji produkcyjnej wsi, wyrażając nadzieję na ich przyjęcie.

Prezydent odniósł się do problemów związanych z umową UE-Mercosur oraz do trudności wynikających ze zmian klimatycznych, deklarując konieczność wsparcia państwa dla rolników.

Podczas uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze, =Karol Nawrocki akcentował fundamentalne znaczenie polskiego rolnictwa dla niezależności kraju. Zaznaczył, że rolnicy, dostarczając wysokiej jakości żywność, stanowią fundament bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego niemożliwe jest utrzymanie suwerenności.

- Bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności. Bowiem każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom – powiedział prezydent.

Prezydent wyraził również głęboką wdzięczność polskim rolnikom za ich trud i misję, podkreślając ich niezłomne przywiązanie do ojczyzny.

- Przemawiacie tak mocno każdego dnia swoją ciężką pracą, przywiązaniem do ojczyzny, do Rzeczypospolitej, do Pana Boga i do Królowej Polski. Wy też nie potrzebujecie codziennych słów i wielkich opowieści, by przemawiać swoją codzienną pracą i trudem – dodał Karol Nawrocki.

Podkreślił, że praca na roli stanowi jeden z najważniejszych filarów suwerenności Rzeczypospolitej, a zapewnienie ciągłości produkcji rolnej jest podstawowym obowiązkiem państwa.

- Mam głęboką świadomość jako prezydent Polski, że dziś polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności – mówił.

Inicjatywy ustawodawcze

Nawrocki przedstawił swoje działania na rzecz ochrony polskiej wsi i ziemi. Przypomniał o złożonej inicjatywie ustawodawczej dotyczącej zakazu sprzedaży polskiej ziemi, której celem było wydłużenie tego zakazu o 10 lat.

- Ta inicjatywa przeszła przez polski parlament, choć niestety została ocięta, wykastrowana także przez tych, którzy powinni o polską wieś dbać (...) Tak, jak wam obiecałem w kampanii wyborczej, tak o polską ziemię się upomniałem i ta ustawa - choć niedoskonała - jest – powiedział. - Polski rolnik nie będzie tłumaczył się z tego, że prowadzi swoją działalność gospodarczą i rolniczą (...) Wierzę, że w polskim parlamencie ta inicjatywa ustawodawcza zostanie przyjęta. Już niebawem. Jak przyszedłem do urzędu, tak o polską ziemię się upomniałem i ta ustawa – choć niedoskonała – jest!... Ręce precz od polskiej ziemi. Złożyłem też inicjatywę ustawodawczą o ochronie funkcji polskiej wsi - dodał.

Wyzwania międzynarodowe i rola rolników

Karol Nawrocki odniósł się również do kwestii umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Mercosur. Przyznał, że mimo podjętych starań, nie udało się zablokować tej umowy.

- Zostałem prezydentem zbyt późno. Gdy prowadziłem rozmowy z premier Meloni, z prezydentem Macronem [...], to wszystko poszło za daleko – ocenił Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że polska wieś jest nie tylko źródłem żywności, ale także depozytariuszem tradycyjnych wartości, kultury ludowej oraz tożsamości narodowej. Przywołał w tym kontekście myśli Wincentego Witosa.

- Dzisiaj polski rolnik i polska wieś jest też strażnikiem polskiej ziemi, bo tyle jest Rzeczypospolitej, ile jest polskiej ziemi w polskich rękach. (...) Strażnicy polskiego bezpieczeństwa, strażnicy polskiej ziemi są też strażnikami dziedzictwa kulturowego – stwierdził.

W swoim wystąpieniu prezydent zwrócił uwagę na narastające problemy, z jakimi mierzy się współczesne rolnictwo, takie jak susze i przymrozki. Podkreślił konieczność stałego wsparcia państwowego dla rolników w obliczu tych wyzwań.

- Dzisiaj na naszych oczach wyrasta już całe pokolenie rolników, które toczy walkę z suszą. Tu nie możecie zostać sami. Państwo musi pomagać – mówił.

Na zakończenie swojego wystąpienia Karol Nawrocki wyraził głębokie przekonanie o niezłomności i mądrości polskiej wsi, która potrafi stawiać czoła zmiennym okolicznościom i ideologiom.

- Polska wieś nigdy nie poddała się i nie podda się obcej ideologii. [...] Mądrość ludowa i polska wieś wie, co jest dla Polski dobre, a co jest dla Polski złe. A ja tej mądrości zamierzam słuchać jako Prezydent Polski – podsumował, deklarując dalsze wsparcie dla środowisk wiejskich.

Tradycja Dożynek Jasnogórskich

Dożynki na Jasnej Górze posiadają bogatą historię. Tradycja jasnogórskiego dziękczynienia za plony sięga 1982 roku, kiedy to z inicjatywy środowisk rolniczych, ogrodniczych oraz działaczy ludowych zgromadziło się tam około 300 tysięcy pielgrzymów. Od tamtej pory, w każdą pierwszą niedzielę września, rolnicy z całej Polski przybywają do częstochowskiego sanktuarium, niosąc misternie wykonane wieńce żniwne i poczty sztandarowe, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego na dożynkach:

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