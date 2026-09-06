Giorgia Meloni zwróciła się wprost do Karola Nawrockiego! Co przekazała?

Rząd Giorgii Meloni ustanowił nowy rekord długości urzędowania włoskiej władzy wykonawczej, przewyższając drugi gabinet Silvio Berlusconiego.

Prezydent Karol Nawrocki złożył gratulacje premierce Meloni z okazji tego osiągnięcia.

W odpowiedzi, Giorgia Meloni podziękowała Nawrockiemu, podkreślając bliską przyjaźń między Polską a Włochami oraz wspólne przekonanie o konieczności budowania bezpiecznej i silnej Europy opartej na wartościach, a także wolę dalszego zacieśniania współpracy.

W odpowiedzi na wyrazy uznania ze strony polskiego prezydenta, Giorgia Meloni zamieściła wpis na platformie X. W swojej wiadomości, szefowa włoskiego rządu podkreśliła głęboką przyjaźń łączącą oba narody. Zaznaczyła również, że Polska i Włochy podzielają wizję Europy, która jest bezpieczna, silna i zakorzeniona w fundamentalnych wartościach.

Rekord urzędowania

Rząd Giorgii Meloni, zaprzysiężony 22 października 2022 roku, osiągnął znaczący kamień milowy. W miniony piątek przekroczył on długość urzędowania drugiego gabinetu Silvio Berlusconiego (2001-2005), ustanawiając tym samym nowy rekord trwałości włoskiej władzy wykonawczej. To właśnie to historyczne wydarzenie stało się okazją dla prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, do przesłania gratulacji. Polski przywódca w swoim przesłaniu podkreślił nie tylko zażyłość relacji między Polską a Włochami, ale także wspólne zaangażowanie w tworzenie bezpiecznej i zamożnej Europy.

Deklaracje współpracy

W odpowiedzi na gratulacje Karola Nawrockiego, premier Meloni osobiście zwróciła się do niego za pośrednictwem platformy X.

- Drogi Karolu Nawrocki, bardzo dziękuję za gratulacje i przyjaźń, która nas łączy. Oboje wierzymy w znaczenie bezpieczeństwa naszych obywateli oraz w silną Europę opartą na swoich wartościach - napisała.

Poza bezpośrednim podziękowaniem, włoska premier wyraziła nadzieję na dalsze pogłębianie dwustronnych stosunków. Podkreśliła również zamiar kontynuowania i intensyfikowania bliskiej współpracy Polski i Włoch zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i na szerszej arenie międzynarodowej w nadchodzących latach.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego wśród sympatyków:

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