Nawrocki zwrócił się wprost do Tuska! "Myślałem, że tę lekcję mamy już za sobą"

Pojawienie się Donalda Tusk na sejmowej mównicy rozpętało polityczną awanturę. Wszystko przez to, że premier zaczął cytować fragmenty z protokołu przesłuchania głównego świadka w aferze Zondacrypto. Premier zdecydował się na taki krok tuż przed głosowaniem ws. odrzucenia weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. W czasie odczytywania fragmentów protokołu padły m. in. takie słowa:

- Zbyszek zapoznał się z aktami (...) Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił - odczytywał zapisy z protokołu przesłuchania Donald Tusk.

W dalszej części protokołu zeznający powiedział, że „rekompensata zostanie wypłacona ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał jego brat, a była to fundacja Suwerennej Polski”. Jak przekazał premier miała być to kwota 2 mln zł. Tusk dodał, że zeznający miał wypłacić 500 tys. na fundację, które jak zeznał, „Ziobro miał sobie wypłacić na swoje potrzeby”. W pewnym momencie pojawiły się słowa dotyczące prezydneta:

- (...) Zapłaciłem za to, bo miałem być czystym człowiekiem. Najważniejsze w tej współpracy było to, ze pan X, publicznie znana osoba, obiecywał, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie gdybym został skazany w tej sprawie - zakończył odczytywanie protokołu Tusk. Na te uwagi zareagował prezydent. Na portalu X Karol Nawrocki napisał krótko:

Panie Premierze, myślałem, że tę lekcję mamy już za sobą. Ale powtórzę: jeżeli Pan X albo nawet Pan Y – postacie znane – zaproponują Panu lub komuś z Pana otoczenia ułaskawienie, to proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury. To tak nie działa – przynajmniej u mnie ;)

Panie Premierze, myślałem, że tę lekcję mamy już za sobą. Ale powtórzę: jeżeli Pan X albo nawet Pan Y – postacie znane – zaproponują Panu lub komuś z Pana otoczenia ułaskawienie, to proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury. To tak nie działa –…— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 4, 2026

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