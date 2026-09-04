Sejm wybrał Macieja Berka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Gdy wynik głosowania posłów pojawił się na tablicy w Sejmie, premier Donald Tusk zareagował skinieniem głowy.

Kim jest Maciej Berek? Kariera, doświadczenie

Maciej Berek od grudnia 2023 roku pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. W marcu 2025 roku stanął zaś na czele powołanego w kancelarii premiera rządowego zespołu ds. deregulacji. Od tego czasu patronował przygotowywanym przez rząd projektom deregulacyjnym. W lipcu 2025 roku, przy okazji rekonstrukcji rządu, został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Premier postawił przed nim wówczas zadanie kontroli i rozliczania pracy ministrów.

W poprzednich latach Berek pełnił szereg funkcji w urzędach obsługujących konstytucyjne organy władzy publicznej. Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspertem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.