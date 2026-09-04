Maciej Berek wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-09-04 10:25

Maciej Berek został wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Przeciwnicy jego kandydatury zarzucali, że był on współpracownikiem Donalda Tuska oraz, że nie spełniał wymagań formalnych.

Sejm wybrał Macieja Berka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Gdy wynik głosowania posłów pojawił się na tablicy w Sejmie, premier Donald Tusk zareagował skinieniem głowy. 

Kim jest Maciej Berek? Kariera, doświadczenie

Maciej Berek od grudnia 2023 roku pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. W marcu 2025 roku stanął zaś na czele powołanego w kancelarii premiera rządowego zespołu ds. deregulacji. Od tego czasu patronował przygotowywanym przez rząd projektom deregulacyjnym. W lipcu 2025 roku, przy okazji rekonstrukcji rządu, został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Premier postawił przed nim wówczas zadanie kontroli i rozliczania pracy ministrów.

W poprzednich latach Berek pełnił szereg funkcji w urzędach obsługujących konstytucyjne organy władzy publicznej. Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspertem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

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TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
MACIEJ BEREK