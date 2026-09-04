Seniorze sprawdź, czy Twoich leków nie zabraknie w aptekach

Leki w terapii: od cukrzycy po neurologię

W szczególnie trudnej sytuacji są pacjenci z cukrzycą, ponieważ deficyt obejmuje zarówno klasyczne insuliny stosowane od lat (takie jak Gensulin, Humulin, Actrapid), jak i nowoczesne preparaty inkretynowe (Ozempic, Trulicity). Problemy mogą dotyczyć osób leczonych popularnymi insulinami długodziałającymi (Lantus, Toujeo, Tresiba) oraz szybkodziałającymi (Humalog, NovoRapid), a także pacjentów przyjmujących nowsze leki doustne na cukrzycę typu 2.

Co z lekami stosowanymi w pulmonologii, kardiologii i leczeniu bólu?

Zagrożona jest również dostępność leków stosowanych w chorobach serca i krążenia, w tym preparatów przeciwzakrzepowych używanych u seniorów z migotaniem przedsionków (np. Pradaxa). W pulmonologii brakuje wielu inhalatorów stosowanych codziennie przez osoby z POChP i astmą — zarówno leków doraźnych (Berodual, Ventolin), jak i preparatów stosowanych przewlekle (DuoResp Spiromax, Spiriva, Budiair).Lista obejmuje także ważne leki neurologiczne i psychiatryczne, w tym preparaty dla pacjentów z padaczką (Depakine, Absenor, Finlepsin), chorobą Parkinsona (Madopar) oraz zaburzeniami nastroju (Brintellix, Abilify Maintena, Zyprexa).

Lista wrześniowa: jak wygląda kwestia dostępności leków?

Wrażliwą grupą są również silne leki przeciwbólowe stosowane u osób z chorobami przewlekłymi i nowotworami, takie jak MST Continus, Sevredol, OxyContin.W porównaniu z lipcowym wykazem, który obejmował 288 pozycji, wrześniowa lista jest jeszcze szersza i potwierdza utrzymujące się problemy z dostępnością leków kluczowych dla osób starszych. Nadal brakuje tych samych grup preparatów, w tym insulin (Lantus, Tresiba, Humalog), leków inkretynowych (Ozempic, Trulicity), silnych opioidów (MST Continus, Sevredol, Matrifen) oraz leków neurologicznych i psychiatrycznych (Depakine Chrono, Tegretol, Abilify Maintena).

Podobnie jak w lipcu, na liście pozostają także specjalistyczne leki immunosupresyjne dla pacjentów po przeszczepach, takie jak Envarsus, co pokazuje, że problemy z dostępnością terapii dla seniorów mają charakter przewlekły.