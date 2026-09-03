Waldemar Żurek odpowiada prezydentowi! Nie gryzł się w język

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-09-03 22:15

W ostatnich dniach opinia publiczna była świadkiem ożywionej dyskusji na temat wezwania Prezydenta Karola Nawrockiego na przesłuchanie w związku ze sprawą sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sytuacja ta wywołała reakcję ze strony głowy państwa, a następnie ostrą polemikę z Ministrem Sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem, która rozegrała się na platformie X, skupiając się na kwestii odpowiedzialności i roli "Pierwszego Obywatela".

Minister Waldemar Żurek. Na miniaturze obok Karol Nawrocki. O sporze polityków przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marek Kudelski/Super Express/AKPA
  • Prezydent Karol Nawrocki został wezwany do złożenia wyjaśnień w związku z głośną sprawą sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
  • Prezydent zadeklarował gotowość do współpracy z prokuraturą, ale jednocześnie ocenił wezwanie jako politycznie motywowane i podkreślił, że ma ważniejsze priorytety, a także, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście.
  • Minister Waldemar Żurek ostro skrytykował postawę prezydenta, zarzucając mu niekonsekwencję, używając osobistych uwag oraz przypominając o równości wszystkich obywateli wobec prawa i obowiązku "Pierwszego Obywatela" do dawania przykładu.

Prezydent Karol Nawrocki został wezwany do złożenia wyjaśnień w sprawie dotyczącej sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W odpowiedzi na te doniesienia, prezydent zadeklarował gotowość do współpracy z organami ścigania, jednocześnie wyrażając swoje zdanie na temat zasadności wezwania. W rozmowie z dziennikarzami nie szczędził krytycznych uwag.

- Chyba będę bił rekordy w byciu przesłuchiwanym przez prokuraturę - stwierdził prezydent.

Polityk potwierdził, że stawi się na przesłuchanie, jednak nie podał konkretnego terminu. Ocenił również motywy działań prokuratury, sugerując, że są one umotywowane politycznie.

- Myślę, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości - ocenił Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił również swoją osobistą odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

- Ale oczywiście, zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchanie i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście - zadeklarował.

W oficjalnym komunikacie Kancelarii Prezydenta, głowa państwa ponownie wyraziła otwartość na spotkanie z prokuratorami, jednocześnie zaznaczając swoją równość wobec prawa.

„Zapraszam śledczych w tej sprawie. Jestem obywatelem jak każdy inny i odpowiem na wszystkie pytania" - dodał prezydent RP.”

Odpowiedź Waldemara Żurka

Stanowisko prezydenta spotkało się z natychmiastową i stanowczą reakcją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który zamieścił swój komentarz na platformie X. Minister zarzucił Karolowi Nawrockiemu niekonsekwencję w wypowiedziach.

- Prezydent najpierw deklaruje, że złoży zeznania, a chwilę później twierdzi, że ma inne priorytety. Tekst o 'urojonych wizjach ministra' może wskazywać, że w Pałacu ktoś nie dostarczył na czas saszetek... nikotynowych? - napisał szef resortu sprawiedliwości, zamieszczając również zrzut ekranu z wpisem Kancelarii.

W dalszej części swojej wypowiedzi, Waldemar Żurek przypomniał o fundamentalnej zasadzie równości wszystkich obywateli wobec prawa, niezależnie od piastowanego urzędu.

- Pana Prezydenta obowiązuje dokładnie takie samo prawo jak każdego obywatela. Jedynie przez szacunek dla urzędu Prezydent może sam zaproponować termin przesłuchania, które może odbyć się nawet w Pałacu Prezydenckim - podkreślił.

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Minister sprawiedliwości odniósł się także do etycznych aspektów pełnienia najwyższego urzędu w państwie, wskazując na konieczność dawania przykładu przez Prezydenta.

- Każdy obywatel ma obowiązek współpracować z organami ścigania, a rola Pierwszego Obywatela zobowiązuje do dawania przykładu. Spodziewałem się po Panu, że przy tak uprzejmym zaproszeniu z prokuratury pokaże Pan, na czym polega postawa obywatelska - zaznaczył.

Swoje internetowe wystąpienie minister Żurek zakończył krótkim, ironicznym podsumowaniem.

- Sorry, nie spodziewałem się, ale miałem nadzieję... - napisał minister sprawiedliwości.

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KAROL NAWROCKI
WALDEMAR ŻUREK