Prokuratura stawia zarzuty w sprawie Zondacrypto. Trzy osoby z zarzutami po zatrzymaniu

W ramach afery Zondacrypto zatrzymano i przedstawiono zarzuty Annie P., Jaromirze W. oraz Rafałowi Z.

Podejrzanym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działanie na szkodę operatora giełdy kryptowalut BB Trade Estonia oraz utrudnianie śledztwa w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka.

Mimo złożenia wyjaśnień, podejrzani nie przyznali się do winy. Prokuratura złoży wnioski o tymczasowe aresztowanie wszystkich trzech osób, uznając to za niezbędny środek zapobiegawczy.

Podczas konferencji prasowej prok. Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej poinformowała o zatrzymaniach i postawionych zarzutach. "Mogę przekazać, że zatrzymane osoby to Anna P., Jaromira W. i Rafał Z." – oświadczyła prokurator. Dodała, że wszystkim trzem przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw. Mimo że podejrzani nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia w prokuraturze.

Zarzuty wobec Anny P.

Anna P. usłyszała trzy odrębne zarzuty.

- Pani Anna P. usłyszała zarzut popełnienia trzech przestępstw. Pierwsze z tych przestępstw to udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu przejęcie majątku Sylwestra Suszka - wyjaśniła prok. Anna Adamiak.

Drugi zarzut dotyczy wyrządzenia szkody w majątku operatora Zondacrypto, czyli firmy BB Trade Estonia.

Prokuratura zarzuca Annie P. przyjęcie nieruchomości o wartości 700 000 zł w Katowicach, co miało nastąpić "w sytuacji, kiedy nie miało to dla BB Trade Estonia żadnego uzasadnienia gospodarczego i w momencie, kiedy kondycja finansowa tej instytucji była już bardzo słaba". Trzeci zarzut odnosi się do utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Prokurator Adamiak wskazała, że Anna P. "podejmowanymi działaniami uniemożliwiała pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy. Utrudnianie polegało na tym, iż nakłaniała osoby, które mogły mieć wiedzę o przebywaniu pana Sylwestra Suszka w dniu jego zaginięcia, aby składały fałszywe zeznania, a także dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany."

Zarzuty Jaromiry W.

Jaromira W. również została objęta zarzutami związanymi z aferą.

- Jeżeli chodzi o panią Jaromirę W., to usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu przejęcie majątku Sylwestra Suszka, jak również zarzut działania na szkodę wspomnianego już operatora Zondacrypto, czyli BB Trade Estonia, poprzez przyjęcie około 8 milionów złotych – poinformowała prokurator.

Dodatkowo, Jaromirze W. zarzuca się potwierdzenie spłaty pożyczki na kwotę 2,9 miliona euro, której w rzeczywistości nie uregulowała, a także przyjęcie nieruchomości w Katowicach. Materiał dowodowy uzasadniał również przedstawienie jej zarzutu prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Zarzuty Rafała Z.

W przypadku Rafała Z., prokurator przedstawił jeden zarzut.

- Polega on na przywłaszczeniu powierzonego mienia należącego właśnie do operatora Zondacrypto, czyli BB Trade Estonia, w kwocie 1,7 miliona złotych – wyjaśniła prok. Adamiak.

Oznacza to, że Rafał Z. miał wykorzystać powierzone mu środki finansowe na własne potrzeby, niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Dalsze kroki prokuratury

Pomimo złożenia wyjaśnień, podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Prokuratura, oceniając zgromadzony materiał dowodowy oraz treść wyjaśnień, uznała, że "jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, jest tymczasowe aresztowanie". W związku z tym, niebawem do Sądu Rejonowego w Katowicach zostaną skierowane trzy wnioski o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych osób.

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