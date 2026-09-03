Prezydent nagle wydał oświadczenie. Co powiedział?

Prezydent Karol Nawrocki został wezwany na przesłuchanie przez Prokuraturę Krajową w związku ze śledztwem dotyczącym niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent potwierdził, że stawi się na przesłuchanie, deklarując, że osobiście podejmuje wszystkie decyzje, jednocześnie krytykując motywy wezwania jako politycznie motywowane i obciążające dla obecnej władzy.

Śledztwo prokuratury dotyczy okoliczności nieprzyjęcia ślubowania i niedopuszczenia do orzekania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm.

Prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do wezwania go przez Prokuraturę Krajową, zapowiedział swoje stawiennictwo, jednocześnie wyrażając swoje stanowisko wobec sprawy.

– Zaproszę prokuratora na przesłuchanie i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście – powiedział prezydent. – Jestem obywatelem jak każdy inny. Myślę, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na urojenia ministra sprawiedliwości. Zaproszę jednak prokuratora na przesłuchanie i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście – dodał.

Prezydent zaznaczył, że uważa tę sytuację za obciążającą dla obecnej władzy.

– Z całą pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Możecie państwo być spokojni już dzisiaj. Natomiast uważam, że jest to obciążające dla obecnej władzy, ponieważ tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy prób przesłuchiwania mnie jako świadka jest bardzo dużo – stwierdził.

Prezydent odmówił podania konkretnego terminu przesłuchania, wskazując na swoje liczne obowiązki.

– Jest zbyt wcześnie, żebym powiedział kiedy się spotkamy, ale jestem obywatelem jak wszyscy inni, więc odpowiem prokuratorom na zadane pytania – powiedział, zaznaczając, że ma wiele obowiązków zarówno w kraju, jak i za granicą.

Śledztwo prokuratury

Informację o wezwaniu prezydenta do prokuratury przekazał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

- W śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania legalnie wybranych sędziów TK prokuratura przesłuchała już ponad 40 świadków i zabezpieczyła kluczowe dokumenty. Kolejnym, niezbędnym krokiem jest przesłuchanie Prezydenta RP – napisał minister na platformie X.

Prokuratura Krajowa potwierdziła te doniesienia, informując, że zwróciła się do prezydenta Karola Nawrockiego "o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania". Rzeczniczka Prokuratora Generalnego, prok. Anna Adamiak, podkreśliła, że "Przeprowadzenie tej czynności jest niezbędne dla pełnego ustalenia okoliczności faktycznych sprawy oraz dokonania prawidłowej oceny prawnokarnej zdarzeń objętych postępowaniem".

Śledztwo prokuratury, wszczęte w kwietniu, ma na celu wyjaśnienie okoliczności związanych z nieprzyjęciem ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, a także ich niedopuszczeniem do orzekania przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

Stanowisko prezydenta w sprawie TK

Prezydent odniósł się także do kwestii potencjalnego wyboru Macieja Berka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. – Myślę że dzisiaj TK ostatnią rzeczą, której potrzebuje, to kolejny polityk. Szczególnie polityk, który jest bardzo bliskim współpracownikiem premiera Donalda Tuska – stwierdził prezydent.

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