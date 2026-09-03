Takie poparcie mają teraz partie. Miejsce tuż za podium może zaskakiwać

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, na podium znalazłyby się trzy ugrupowania. Bezapelacyjnym liderem zestawienia jest partia Donalda Tuska (69 l.), na którą chęć oddania głosu deklaruje 33,34 proc. badanych.

Podium nie zaskakuje, ale miejsce czwarte już tak

Druga lokata przypada Prawu i Sprawiedliwości (22,23 proc.), a podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość (13,54 proc. głosów). Wynik sondażu Instytutu Badań Pollster wskazuje, że do Sejmu z bezpiecznym zapasem wchodzą także Nowa Lewica (8,23 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (8,02 proc.) oraz Rozwój Plus (5,14 proc.).

Gdy przyjrzymy się blokowi szerokiej prawicy (PiS, obie Konfederacje oraz Rozwój Plus), ich łączny wynik wynosi aż 48,93 proc., czyli zapewnia wygraną i utworzenie rządu. Z kolei łączny wynik KO i Lewicy daje tylko 41,57 proc.

Dopiero gdyby do tego wyniku dodać głosy poparcia dla Partii Razem, PSL i Polski 2050, wszystkie ugrupowania centrolewicowe stanowiłyby realną przeciwwagę dla bloku konserwatywnego, osiągając w sumie 50,93 proc. głosów.

Badanie zostało wykonane w dniach 1–2 września na próbie 1008 dorosłych Polaków.

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