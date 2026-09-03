Takie poparcie mają teraz partie. Miejsce tuż za podium może zaskakiwać

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-09-03 15:20

Sytuacja polityczna nie przestaje być gorąca, ostatnio głównie za sprawą afery z Zondacrypto. Na jaką partię Polacy zagłosowaliby w tej atmosferze? W sondażu Instytutu Badań Pollster, wykonanym dla „Super Expressu”, liderem pozostaje Koalicja Obywatelska z poparciem 33,34 proc. Jednak to poparcie dla czterech partii prawicowych (48,93 proc.) daje im szansę na najwięcej miejsc w Sejmie.

Posłowie na sali posiedzeń Sejmu, 15 bm
Autor: Radek Pietruszka/ PAP Posiedzenie Sejmu z perspektywy widowni, ukazujące wypełnioną salę poselską podczas ważnego głosowania, w tle godło Polski i flagi. Na Super Biznes przeczytasz o nowych przepisach dotyczących zwolnienia z podatku PIT.

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, na podium znalazłyby się trzy ugrupowania. Bezapelacyjnym liderem zestawienia jest partia Donalda Tuska (69 l.), na którą chęć oddania głosu deklaruje 33,34 proc. badanych.

Podium nie zaskakuje, ale miejsce czwarte już tak 

Druga lokata przypada Prawu i Sprawiedliwości (22,23 proc.), a podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość (13,54 proc. głosów). Wynik sondażu Instytutu Badań Pollster wskazuje, że do Sejmu z bezpiecznym zapasem wchodzą także Nowa Lewica (8,23 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (8,02 proc.) oraz Rozwój Plus (5,14 proc.).

Gdy przyjrzymy się blokowi szerokiej prawicy (PiS, obie Konfederacje oraz Rozwój Plus), ich łączny wynik wynosi aż 48,93 proc., czyli zapewnia wygraną i utworzenie rządu. Z kolei łączny wynik KO i Lewicy daje tylko 41,57 proc.

Dopiero gdyby do tego wyniku dodać głosy poparcia dla Partii Razem, PSL i Polski 2050, wszystkie ugrupowania centrolewicowe stanowiłyby realną przeciwwagę dla bloku konserwatywnego, osiągając w sumie 50,93 proc. głosów.

Badanie zostało wykonane w dniach 1–2 września na próbie 1008 dorosłych Polaków. 

Tak mieszka Jarosław Kaczyński
Galeria zdjęć 36
"Woli BYĆ W WIĘZIENIU niż bez głowy!". Trela UJAWNIA mafijną strukturę wokół Zondacrypto
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDAŻ PARTYJNY