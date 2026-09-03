Groźny incydent w Niemczech. Próba podpalenia firm zbrojeniowych

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-09-03 9:47

Niepokojąca noc w Monachium. Z samochodu wyrzucono ładunki zapalające na plac budowy w pobliżu siedzib dwóch firm związanych z przemysłem zbrojeniowym. Jeden z nich doprowadził do niewielkiego pożaru, drugi nie zadziałał. Policja zatrzymała dwoje obywateli Bułgarii. Śledczy sprawdzają teraz, czy to oni stoją za atakiem i jaki był jego motyw.

Nieudana próba podpalenia w pobliżu siedzib firm zbrojeniowych w Monachium
Autor: Peter Kneffel/DPA via AP/ Associated Press

Ładunki zapalające w pobliżu firm zbrojeniowych 

Kolejny niepokojący incydent w Niemczech. W Monachium ktoś wyrzucił z samochodu ładunki zapalające na plac budowy w pobliżu siedzib firm związanych z przemysłem zbrojeniowym. Pożar szybko ugaszono.

Policja zatrzymała dwoje podejrzanych – 28-letnią kobietę i 38-letniego mężczyznę, obywateli Bułgarii. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw ataku.

Ładunki poleciały z samochodu 

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek w monachijskiej dzielnicy Berg am Laim. Świadek zaalarmował policję, gdy zauważył, że z samochodu wyrzucono ładunki zapalające na teren budowy firmy Rohde & Schwarz.

Doszło do pożaru, ale ogień udało się szybko ugasić. Na miejscu policjanci znaleźli również drugi ładunek zapalający. Tym razem urządzenie nie zadziałało. Służby je zabezpieczyły i zneutralizowały.

Policja ruszyła w pościg 

Po zgłoszeniu funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania samochodu i osób, które mogły mieć związek ze zdarzeniem.

Obława zakończyła się zatrzymaniem dwojga podejrzanych. Policjanci ujęli ich na pobliskiej stacji benzynowej przy stacji metra Innsbrucker Ring.

Śledczy nadal sprawdzają, czy rzeczywiście odpowiadają za próbę podpalenia. Na tym etapie nie ma jeszcze informacji, które przesądzałyby o ich winie.

W pobliżu firmy ważnej dla niemieckiej armii 

Incydent jest szczególnie niepokojący ze względu na miejsce zdarzenia. Rohde & Schwarz zajmuje się m.in. produkcją systemów radiowych i komunikacyjnych wykorzystywanych przez niemieckie siły zbrojne.

W tej samej monachijskiej dzielnicy znajduje się również siedziba firmy Helsing, działającej w sektorze technologii obronnych.

Policja na razie nie ujawnia, czy celem ataku była konkretna firma. Motyw i tło zdarzenia pozostają niejasne.

Seria niepokojących zdarzeń 

Monachijski incydent wpisuje się w serię podobnych niepokojących wydarzeń w Niemczech. We wtorek i środę odnotowano próby sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej Jaenschwalde na wschodzie kraju oraz stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii.

Czy wszystkie te zdarzenia mają ze sobą coś wspólnego? Tego śledczy na razie nie potwierdzają. Dochodzenie w sprawie monachijskiego ataku trwa.

Polecany artykuł:

POLACY PAKUJĄ WALIZKI I WRACAJĄ DO DOMU! W NIEMCZECH STRACH ŻYĆ! W SZWECJI BRUD I CHAOS! - KOMENTERY
"Harry Potter". Do których domów w Hogwarcie należeli ci bohaterowie?
Pytanie 1 z 13
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FABRYKA
NIEMCY
PODPALENIE