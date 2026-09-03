Przełom ws. Zondacrypto? Żurek ujawnia: "Mamy taśmy w prokuraturze"

Prokurator Generalny Waldemar Żurek ujawnił posiadanie nagrań w sprawie Zondacrypto, sugerując "mafijne układy" i natychmiastowe reakcje polityków.

Żurek alarmuje, że prokuratura "cieknie" informacjami z powodu powiązań z opozycją, zapowiadając stanowcze oczyszczenie instytucji.

Zaginiony Sylwester Suszek najprawdopodobniej nie żyje, a Prokurator Generalny ma wstrząsającą hipotezę, wskazującą na zabójstwo. Dowiedz się, co to oznacza dla sprawy!

Prokurator Generalny Waldemar Żurek gościł w czwartkowy poranek w Polsat News, gdzie był dopytywany między innymi o to, czy prokuratura dysponuje nagraniami dotyczącymi sprawy Zondacrypto. "Tak, mamy taśmy w prokuraturze" - powiedział, ale dodał, że nie może ujawnić, kogo dotyczą. "Jak pojawił się przełom w śledztwie, to jak w przysłowiu polskim, uderz w stół, a nożyce się odezwą, natychmiast pan Moskal [poseł PiS - przyp. red.] zaczął publikować, gdzie był i z kim, wcześniej pan Piesiewicz zaczął tłumaczyć się z zegarka(...). Widać, że część tego świata politycznego, który dzisiaj jest w opozycji, a tak mówił dużo o takim państwie, które jest państwem silnym i ściga przestępców, w rzeczywistości tworzył mafijne układy" - powiedział.

Waldemar Żurek: "Prokuratura cieknie"

Waldemar Żurek potwierdził, że istnieje obawa, że taśmy z prokuratury wyciekną. "Oczywiście prokuratura cieknie. Muszę to powiedzieć z bólem i ja wszczynam śledztwa, żeby złapać tych, którzy te informacje wynoszą, dlatego, że one psują prowadzenie śledztwa". W rozmowie dodał, że prokuratura jest "nasączona ludźmi, którzy byli związani nie z działaniem na rzecz państwa praworządnie, tylko z politykami, którzy dzisiaj są w opozycji". "Nie mam co do tego wątpliwości, że oni będą chcieli wkupić się w łaski tych, którzy kiedyś usadowili ich na stanowiskach, więc ja będę to tępił i będę oczyszczał prokuraturę z ludzi, którzy sprzeniewierzyli się zasadom prawa".

Sylwester Suszek nie żyje?

Prokurator odniósł się także do sprawy zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Powiedział, że ma hipotezę dotyczącą tego, co mogło się z nim stać, ale na razie nie może przedstawić jej publicznie. Dopytany, czy możliwym jest, że Suszek nie żyje, odpowiedział: "Jest to poprawny tok myślenia". "Rodzina pana Suszka jest tutaj widać w takim stanie rozpaczy, że wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście to jest jednak zabójstwo" - powiedział Żurek.

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