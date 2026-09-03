Kluczowy dzień dla Krakowa. Kandydaci na prezydenta mają niewiele czasu

Kraków przygotowuje się do przedterminowych wyborów prezydenckich 27 września, a dzisiejszy dzień jest decydujący dla kandydatów.

3 września, do godziny 16:00 jest czas na złożenie 3000 podpisów, co stwarza presję na faworyta Łukasza Gibałę, który musi uzupełnić brakujące poparcie.

Sprawdź, kto już zapewnił sobie miejsce na liście startowej i jak przebiegła gorąca debata kandydatów "Bitwa o Kraków"!

Ostatni dzień na złożenie podpisów na prezydenta Krakowa

3 września to ostatni dzień, kiedy osoby deklarujące start w wyborach na prezydenta Krakowa mogą zbierać podpisy poparcia dla swojej kandydatury. Do godz. 16 mają czas na złożenie w miejskiej komisji wyborczej co najmniej 3 tys. podpisów wraz z danymi takimi jak m.in. PESEL i adres.

Według ostatnich, uzyskanych w środę wieczorem przez PAP informacji w miejskiej komisji wyborczej, zarejestrowani jako kandydaci na prezydenta Krakowa zostali: Michał Drewnicki (PiS) i Aleksandra Owca (Partia Razem). Weryfikowane były nadal zgłoszenia Jana Hoffmana (radnego dzielnicy Stare Miasto) oraz senator Moniki Piątkowskiej (KO, PSL).

Sztab wyborczy Bartosza Bocheńczaka (Konfederacja) poinformował PAP w środę, że we wtorek również złożył wymaganą liczbę podpisów w komisji wyborczej. W ostatnim oficjalnym komunikacie (środa) komisja nie wymienia jednak zgłoszenia Bocheńczaka wśród zgłoszeń weryfikowanych.

Podpisy musi dalej zbierać Łukasz Gibała

Podpisy w czwartek wciąż ma zbierać faworyt w wyborach - radny miejski, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała. Wcześniej uzyskał on niemal 5,5 tys. podpisów, ale w poniedziałek komisja wyborcza odrzuciła jego zgłoszenie, uznając większość – ponad 3 tys. – podpisów za nieważne z powodu braku słowa „Kraków” przy adresie mieszkańca. Jako prawidłowe komisja oceniła 1613 podpisów, co oznacza, że kandydat potrzebuje ich jeszcze 1387.

- Będziemy zbierać, bo chcemy mieć dużą »górkę«. Idzie bardzo dobrze. W naszym biurze są takie godziny, np. kiedy mieszkańcy wracają z pracy, że ustawiają się kolejki, by złożyć podpis. To dla nas bardzo motywujące – powiedziała w środę PAP Renata Ropska ze sztabu Gibały, zapytana o to, czy kandydat planuje zbiórkę jeszcze w czwartek.

W czwartek karty z podpisami poparcia zamierza zanieść do komisji jedna z aktywniejszych kandydatek, poseł Daria Gosek-Popiołek (Lewica). Jej biuro przekazało w środę PAP, że wymagane minimum 3 tys. podpisów już jest, ale w środę nadal prowadzona była zbiórka, by uzyskać jak największy zapas.

Kandydaci na prezydenta Krakowa zmierzyli się już w debacie "Super Expressu"

W środę, 2 września, sześciu głównych kandydatów zmierzyło się w debacie „Super Expressu” - „Bitwa o Kraków”. Byli to: Łukasz Gibała, Monika Piątkowska, Daria Gosek-Popiołek, Michał Drewnicki, Aleksandra Owca i Bartosz Bocheńczak.

Nie były to jednak zwykłe, wcześniej przygotowane przemówienia. Debata trwała około 80 minut, a kandydaci zmierzyli się m.in. z quizem z wiedzy o Krakowie. Padły pytania dotyczące komunikacji, miejskich finansów i najważniejszych inwestycji. Później do głosu doszli sami mieszkańcy. Każdy z kandydatów usłyszał pytanie.

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września

Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w referendum odwołany z tej funkcji został Aleksander Miszalski (KO). Ewentualna II tura wypadłaby 11 października.

Wśród 23 komitetów wyborczych, planujących wystawić kandydata, jest 10 komitetów partii politycznych, jeden komitet organizacji oraz 12 komitetów wyborców.

Z kolei do 14 września miejska komisja wyborcza poda do publicznej wiadomości obwieszczenie o zarejestrowanych, w kolejności alfabetycznej, kandydatach na prezydenta miasta.

Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję tę pełni wcześniejszy zastępca odwołanego prezydenta – Stanisław Kracik.