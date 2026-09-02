Kolejne zatrzymania ws. Zondacrypto. Minister Waldemar Żurek komentuje

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-09-02 16:31

- Zatrzymani w środę (2 września) w związku z aferą Zondacrypto to nie osoby „z pierwszych stron gazet”, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat tej afery; także ws. zaginięcia Sylwestra Suszka - powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Minister Waldemar Żurek w garniturze. O jego komentarzu w sprawie afery Zondacrypto przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Hojny Artur / Super Express

W środę, 2 września, na polecenie prokuratury policjanci zatrzymali trzy osoby ws. Zondacrypto. W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował na konferencji prasowej, że obecnie trwają czynności procesowe, w tym przeszukania. - Kolejne planowane czynności to przewiezienie tych osób do prokuratury w Katowicach - powiedział.

Minister dodał, że prokuratura poszukuje „różnych dowodów, zabezpiecza dokumentację”. - Zapewne po przesłuchaniu tych osób, które zostały dzisiaj zatrzymane, będziemy mogli powiedzieć, jakie dalsze czynności prokuratura podejmie - mówił Waldemar Żurek.

Przypomniał, że śledztwa dotyczące poszkodowanych w aferze Zondacrypto i to dotyczące śmierci właściciela giełdy BitBay (która stała się później Zondacrypto) Sylwestra Suszka zostały połączone.

Dopytywany o to, kim są zatrzymani, powiedział, że nie są to „osoby z pierwszych stron gazet”, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat afery. - Także na temat zaginięcia pana Suszka – zaznaczył.

Na stronie Prokuratury Krajowej pojawił się natomiast następujący komunikat dotyczący tych zatrzymań:

- W ramach postępowania prowadzonego przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, o sygn. akt 1001-109.Ds.77.2022, dotyczącego działalności giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto, w dniu 2 września 2026 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwie osoby – J.W. oraz A.P. funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali natomiast R.Z. Do zatrzymań doszło w miejscach zamieszkania tych osób, gdzie obecnie, na polecenie prokuratora, prowadzone są czynności przeszukania, obejmujące również pomieszczenia gospodarcze.

Jak wskazano w komunikacie: - W toku przeszukań ujawniono mienie w postaci środków finansowych, biżuterii, w tym zegarków, oraz samochodów. Mienie to jest zabezpieczane w celu zapewnienia możliwości wykonania w przyszłości zabezpieczenia majątkowego. 

Dodano, że wszystkie zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach w celu przeprowadzenia z ich udziałem czynności procesowych, w tym ogłoszenia postanowień o przedstawieniu zarzutów, a następnie podjęcia decyzji w przedmiocie ewentualnego zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych. - Równolegle funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, realizując postanowienie prokuratora, weszli do pomieszczeń Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu zabezpieczenia dokumentacji mogącej stanowić dowód w sprawie - przekazano. 

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