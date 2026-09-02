Pierwsze posiedzenie po przerwie i od razu awantura! Janusz Kowalski zrobił przytyk Czarzastemu

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-09-02 14:48

Po wakacyjnej przerwie wznowiono obrady Sejmu, a 64. posiedzenie Izby przyniosło zarówno momenty zadumy, jak i burzliwe dyskusje polityczne. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie posła Janusza Kowalskiego, który ostro skrytykował rządzących w kontekście afery Zondacrypto, kierując zarzuty pod adresem Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego. Reakcja Marszałka Sejmu na te oskarżenia również stała się przedmiotem szerokich komentarzy.

Janusz Kowalski przemawia na mównicy sejmowej z rozłożonymi rękami. O kulisach posiedzenia przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Po przerwie letniej Sejm wznowił prace, a 64. posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia pamięci zmarłych w ostatnim czasie parlamentarzystów, w tym Ryszarda Bartosza, Elżbiety Barys, Czesława Śleziaka i Andrzeja Wielowieyskiego.
  • Poseł Janusz Kowalski w swoim wystąpieniu na mównicy sejmowej oskarżył Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego o odpowiedzialność za aferę Zondacrypto, twierdząc, że zagłosowali przeciwko poprawce eliminującej ten podmiot z rynku, co miało doprowadzić do strat Polaków.
  • Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skomentował wystąpienie Kowalskiego słowami "Proszę państwa. Mam takie wrażenie, że prokurator się zbliża", co było bezpośrednim nawiązaniem do trwającego śledztwa prokuratorskiego wobec samego Janusza Kowalskiego w związku z podejrzeniem nadużycia uprawnień.

Po sierpniowej przerwie letniej Sejm powrócił do pracy. Podczas trzydniowego posiedzenia parlamentarzyści mieli zająć się między innymi senackim projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego, a także ustawą o referendum lokalnym. Posiedzenie rozpoczęło się od uroczystego uhonorowania pamięci zmarłych w ostatnim czasie posłów. Na samym początku 64. posiedzenia Sejmu, politycy uczcili pamięć zmarłych w ostatnich miesiącach kolegów i koleżanek. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował o odejściu Ryszarda Bartosza, który zmarł 3 sierpnia 2026 roku.

Poza cenionym samorządowcem, przekazano również wiadomość o śmierci Elżbiety Barys, posłanki na Sejm III kadencji, oraz Czesława Śleziaka, parlamentarzysty i byłego ministra środowiska. Minutą ciszy uczczono także pamięć Andrzeja Wielowieyskiego – polityka, działacza katolickiego, prawnika, współzałożyciela Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, aktywisty opozycji demokratycznej oraz kawalera Orderu Orła Białego.

Wystąpienie Janusza Kowalskiego

Kilkadziesiąt minut później na mównicy sejmowej pojawił się Janusz Kowalski, który w swoim charakterystycznym stylu skierował ostrą krytykę pod adresem obecnych władz. Bezpośrednio po wejściu na mównicę przypomniał parlamentarzystom o aferze Zondacrypto, wskazując, że dotyczy ona zarówno Donalda Tuska, jak i Włodzimierza Czarzastego.

- 2 września 2025 roku bezprecedensowo, posłowie Gramatyka, Jaros, Ćwik, zaprosili przedstawicieli Zondacrypto do Sejmu, aby na tajnym posiedzeniu ws. kryptowalut omawiać poprawki do ustawy Krala, do ustawy Tuska - zaczął.

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Poseł niezrzeszony kontynuował, bezpośrednio oskarżając Włodzimierza Czarzastego.

- Odświeżam, panie marszałku, również panu pamięć. 26 września o godzinie 13:08, Czarzasty, Giertych, Tusk zagłosowali przeciwko poprawce PiS eliminującej z rynku Zondacrypto - mówił. - To pan jest odpowiedzialny za to, że Polacy tracili oszczędności - grzmiał z mównicy.

Reakcja Włodzimierza Czarzastego

Na słowa Janusza Kowalskiego niezwłocznie zareagował Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu w dosadny sposób skomentował wystąpienie posła.

- Proszę państwa. Mam takie wrażenie, że prokurator się zbliża - powiedział.

Ta wypowiedź stanowiła wyraźne nawiązanie do niedawnych problemów prawnych Janusza Kowalskiego. Poseł znalazł się bowiem na celowniku prokuratury w związku z podejrzeniem nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Sprawa dotyczy incydentu, który miał miejsce podczas 61. posiedzenia Sejmu, a Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wszczęła w tej sprawie oficjalne śledztwo. Sam zainteresowany twierdzi, że doszło do pomyłki.

W naszej galerii zobaczysz, jaki jest Janusz Kowalski prywatnie:

Janusz Kowalski prywatnie
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WŁODZIMIERZ CZARZASTY
JANUSZ KOWALSKI