Pierwsze posiedzenie po przerwie i od razu awantura! Janusz Kowalski zrobił przytyk Czarzastemu

Po przerwie letniej Sejm wznowił prace, a 64. posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia pamięci zmarłych w ostatnim czasie parlamentarzystów, w tym Ryszarda Bartosza, Elżbiety Barys, Czesława Śleziaka i Andrzeja Wielowieyskiego.

Poseł Janusz Kowalski w swoim wystąpieniu na mównicy sejmowej oskarżył Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego o odpowiedzialność za aferę Zondacrypto, twierdząc, że zagłosowali przeciwko poprawce eliminującej ten podmiot z rynku, co miało doprowadzić do strat Polaków.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skomentował wystąpienie Kowalskiego słowami "Proszę państwa. Mam takie wrażenie, że prokurator się zbliża", co było bezpośrednim nawiązaniem do trwającego śledztwa prokuratorskiego wobec samego Janusza Kowalskiego w związku z podejrzeniem nadużycia uprawnień.

Po sierpniowej przerwie letniej Sejm powrócił do pracy. Podczas trzydniowego posiedzenia parlamentarzyści mieli zająć się między innymi senackim projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego, a także ustawą o referendum lokalnym. Posiedzenie rozpoczęło się od uroczystego uhonorowania pamięci zmarłych w ostatnim czasie posłów. Na samym początku 64. posiedzenia Sejmu, politycy uczcili pamięć zmarłych w ostatnich miesiącach kolegów i koleżanek. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował o odejściu Ryszarda Bartosza, który zmarł 3 sierpnia 2026 roku.

Poza cenionym samorządowcem, przekazano również wiadomość o śmierci Elżbiety Barys, posłanki na Sejm III kadencji, oraz Czesława Śleziaka, parlamentarzysty i byłego ministra środowiska. Minutą ciszy uczczono także pamięć Andrzeja Wielowieyskiego – polityka, działacza katolickiego, prawnika, współzałożyciela Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, aktywisty opozycji demokratycznej oraz kawalera Orderu Orła Białego.

Wystąpienie Janusza Kowalskiego

Kilkadziesiąt minut później na mównicy sejmowej pojawił się Janusz Kowalski, który w swoim charakterystycznym stylu skierował ostrą krytykę pod adresem obecnych władz. Bezpośrednio po wejściu na mównicę przypomniał parlamentarzystom o aferze Zondacrypto, wskazując, że dotyczy ona zarówno Donalda Tuska, jak i Włodzimierza Czarzastego.

- 2 września 2025 roku bezprecedensowo, posłowie Gramatyka, Jaros, Ćwik, zaprosili przedstawicieli Zondacrypto do Sejmu, aby na tajnym posiedzeniu ws. kryptowalut omawiać poprawki do ustawy Krala, do ustawy Tuska - zaczął.

Poseł niezrzeszony kontynuował, bezpośrednio oskarżając Włodzimierza Czarzastego.

- Odświeżam, panie marszałku, również panu pamięć. 26 września o godzinie 13:08, Czarzasty, Giertych, Tusk zagłosowali przeciwko poprawce PiS eliminującej z rynku Zondacrypto - mówił. - To pan jest odpowiedzialny za to, że Polacy tracili oszczędności - grzmiał z mównicy.

Reakcja Włodzimierza Czarzastego

Na słowa Janusza Kowalskiego niezwłocznie zareagował Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu w dosadny sposób skomentował wystąpienie posła.

- Proszę państwa. Mam takie wrażenie, że prokurator się zbliża - powiedział.

Ta wypowiedź stanowiła wyraźne nawiązanie do niedawnych problemów prawnych Janusza Kowalskiego. Poseł znalazł się bowiem na celowniku prokuratury w związku z podejrzeniem nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Sprawa dotyczy incydentu, który miał miejsce podczas 61. posiedzenia Sejmu, a Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wszczęła w tej sprawie oficjalne śledztwo. Sam zainteresowany twierdzi, że doszło do pomyłki.

W naszej galerii zobaczysz, jaki jest Janusz Kowalski prywatnie:

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