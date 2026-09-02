Włodzimierz Czarzasty ostro do prezydenta! Wszystko szczegółowo wyliczył

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-09-02 11:09

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo odniósł się do kwestii rzekomej "sejmowej zamrażarki", która miałaby blokować prezydenckie inicjatywy ustawodawcze. Podczas konferencji prasowej, przedstawiając szczegółowe dane, stwierdził, że zarzuty te są bezpodstawne, sugerując, że prezydent jest wprowadzany w błąd lub celowo mija się z prawdą.

Włodzimierz Czarzasty
Autor: Super Express Włodzimierz Czarzasty
  • Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo zaprzeczył istnieniu "sejmowej zamrażarki", oskarżając prezydenta o wprowadzanie w błąd lub kłamstwo w tej kwestii.
  • Przedstawił szczegółową analizę 23 prezydenckich projektów ustaw, wskazując, że większość z nich jest w trakcie procedowania (rozpatrzone, w czytaniu, w komisjach, w konsultacjach), a jedynie kilka nie jest procedowanych.
  • Trzy projekty prezydenckie nie są procedowane ze względu na "buble prawne".

Włodzimierz Czarzasty, zwracając się bezpośrednio do prezydenta, powiedział: "Albo pan jest wprowadzony w błąd, albo pan kłamie". Marszałek podkreślił, że nie istnieje zjawisko celowego blokowania ustaw w Sejmie. W celu poparcia swoich argumentów, zaprezentował plansze zawierające precyzyjne statystyki dotyczące losów prezydenckich projektów ustaw.

Marszałek Sejmu przedstawił szczegółowy status 23 projektów ustaw autorstwa prezydenta, które wpłynęły do Sejmu. Zgodnie z jego informacjami cztery projekty zostały już rozpatrzone, a jeden projekt skierowano do pierwszego czytania, kolejny projekt uznano za bezprzedmiotowy. Dziewięć projektów znajduje się obecnie na etapie prac w komisjach sejmowych. Z kolei trzy projekty pokrywają się z inicjatywami zapowiedzianymi przez rząd lub grupy posłów i dwa projekty są w trakcie konsultacji i opiniowania. Pozostałe trzy projekty, jak wskazał Czarzasty, zawierają istotne wady prawne.

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Ponownie odnosząc się do prezydenta, marszałek Czarzasty powtórzył: "Albo pan jest wprowadzony w błąd, albo pan kłamie". Wyjaśnił, że projekty zawierające poważne niedoskonałości prawne nie zostaną skierowane pod obrady Sejmu. W tym kontekście użył ironicznego określenia, które miało odnieść się do powszechnie używanego terminu: "I jeżeli chciałbym, żeby uśmiech u pana na twarzy się pojawił, to to jest tak zwana słynna zamrażarka albo weto marszałkowskie".

Projekty z wadami prawnymi

Włodzimierz Czarzasty szczegółowo omówił trzy projekty prezydenckie, które jego zdaniem posiadają poważne wady prawne, uniemożliwiające ich dalsze procedowanie:

  • Projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych "Safe zero": Marszałek uzasadnił odmowę jego procedowania "poważnymi wątpliwościami konstytucyjnymi" oraz negatywną opinią wydaną przez Europejski Bank Centralny.
  • Projekt o tzw. przywróceniu prawa do sądu: W jego przypadku zgłoszono obawy dotyczące niezgodności z konstytucją, a także negatywną opinię wyraziła Komisja Wenecka.
  • Projekt "Tani prąd": Głównym zarzutem wobec tej inicjatywy jest brak wskazania źródeł finansowania.

- Tak nawiasem - powtórzę argumenty, bo może to do pana nie dochodzi - ustawa, którą się przedstawia w Sejmie, zarówno idąca z Senatu, jak i od posłów, jak i z rządu, bądź od prezydenta, musi, panie prezydencie, posiadać źródła finansowania - ocenił Włodzimierz Czarzasty..

Marszałek Sejmu poinformował również o nadchodzących projektach, w tym prezydenckich, które mają wpłynąć do Sejmu w najbliższym czasie. Przedstawił obowiązującą procedurę ich rozpatrywania.

- W tym momencie jest stosowana następująca procedura: czekamy na te projekty, które są zapowiedziane z różnych źródeł, łączymy je i procedujemy poprzez albo komisję sejmową, albo Sejm - stwierdził.

W naszej galerii zobaczysz, jak spędziliśmy dzień z Włodzimierzem Czarzastym:

Dzień z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym
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