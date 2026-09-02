Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem. Marcin Przydacz zdradza szczegóły

Prezydent Karol Nawrocki ma spotkać się z Donaldem Trumpem w grudniu w Miami podczas szczytu G20, co potwierdził Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Udział Polski w szczycie G20 w Miami jest historyczny, ponieważ kraj został zaproszony na to prestiżowe forum po raz pierwszy, co jest ważnym wydarzeniem dla polskiej dyplomacji.

Marcin Przydacz podkreślił intensywność komunikacji między Prezydentem Nawrockim a Donaldem Trumpem oraz wyraził ambicje Polski do stałego uczestnictwa w pracach G20 i reprezentowania na nim interesów Europy Środkowej.

Marcin Przydacz, stojący na czele Biura Polityki Międzynarodowej, ujawnił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" plany dotyczące przyszłych kontaktów Prezydenta Karola Nawrockiego. Potwierdził on, że w grudniu bieżącego roku zaplanowane jest kolejne spotkanie Prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Przydacz podkreślił przy tym intensywność dotychczasowej komunikacji między oboma liderami.

- Spotkali się już czterokrotnie, rozmawiali wiele razy przez telefon, w różnych formatach. Kiedyś, gdy prezydent Polski widział się z prezydentem Stanów Zjednoczonych raz na dwa lata, uważano to za intensywną komunikację. Obecnie takich kontaktów jest znacznie więcej - powiedział Marcina Przydacza w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Polska na szczycie G20 w Miami

Najbliższe spotkanie Prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem ma odbyć się w grudniu w Miami, podczas szczytu G20. Jest to wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla polskiej dyplomacji, ponieważ Polska po raz pierwszy w historii otrzymała zaproszenie do udziału w tym prestiżowym forum.

Udział w szczycie G20 jest postrzegany jako istotny element wzmacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Przygotowania do tego wydarzenia są prowadzone zarówno przez polski rząd, jak i kancelarię prezydenta. Marcin Przydacz wyraził nadzieję na stałą obecność Polski w tym gronie.

- Będziemy robić wszystko, by Polska także w kolejnych latach, już pod inną prezydencją niż amerykańska, uczestniczyła w pracach G20. Element prestiżu i etykietowania jest w polityce międzynarodowej istotny - przekazał.

Dodał również, że Polska dąży do reprezentowania na forum G20 nie tylko własnych interesów, ale także interesów całego regionu Europy Środkowej.

Grudniowy szczyt G20 w Miami nie będzie jedyną wizytą Prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych w najbliższym czasie. Wcześniej, we wrześniu, Prezydent weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, która odbędzie się w Nowym Jorku.

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