Burza o ceny paliwa. „Miało być po 5,19 zł” — „To decyzja Nawrockiego”

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-09-02 5:10

Tuż przed końcem obowiązywania programu Ceny Paliw Niżej, czyli ostatniego dnia sierpnia na wielu stacjach zaczęło brakować benzyny. Tam, gdzie wciąż można było zatankować, kierowcy stali w długich kolejkach, a w Wałbrzychu doszło nawet do bójki! Sytuację natychmiast wykorzystali politycy, przerzucając się wzajemnymi oskarżeniami za ten stan rzeczy.

Dłoń osoby tankującej paliwo do niebieskiego samochodu. O sporze o ceny benzyny przeczytasz na SE Polityka.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Hurtowe ceny paliw 07.07.2026. Mieszane sygnały i podwyżki cen diesla na początku tygodnia
  • Na stacjach w całej Polsce panował chaos – w Wałbrzychu doszło nawet do bójki, a w wielu miejscach zaczęło brakować paliwa.
  • Po północy ceny wszystkich paliw skoczyły średnio o ponad złotówkę na litrze, co wywołało frustrację kierowców.
  • Politycy natychmiast wykorzystali sytuację: PiS obwinia rząd za drożyznę, a koalicja wskazuje na decyzję prezydenta Nawrockiego.

Awantura o tańsze paliwo

W poniedziałek około godziny 21 na stacji Auchan w Wałbrzychu doszło do awantury, gdy jeden z kierowców wjechał przed samochody stojące w kolejce do dystrybutora. Słowna sprzeczka szybko przerodziła się w bójkę. Uczestniczyło w niej trzech mężczyzn i kobieta. Jeden z nich uderzył przeciwnika pałką teleskopową w nogę. Policja po przyjeździe nie wszczęła postępowania, bo uczestnicy awantury nie wnieśli oskarżeń.

Nerwowo było zresztą w wielu miejscach Polski. Ze względu na ogromne zainteresowanie kierowców paliwem, na niektórych stacjach zaczęło go brakować. Tak było m.in. w Tatrach czy w powiecie otwockim. A po północy ceny wszystkich paliw w Polsce skoczyły średnio o 1–1,10 zł na litrze.

Miłosz Motyka: CPN kosztował nas 5 mld zł, nie ma już środków w budżecie na kontynuację programu

"Tusk obiecywał benzynę po 5,19 zł"

Choć drożyznę wywołała wojna USA z Iranem, opozycja w Polsce obwinia rząd. – Widziałem dantejskie sceny na stacjach. Powód jest prosty: obniżka cen, którą „łaskawie” zaserwował rząd, po prostu się skończyła i wracamy do rzeczywistości. Ale nie do tej z paliwem po 5,19 zł, którą obiecywał Donald Tusk (69 l.), zanim został premierem, tylko do tej, w której paliwo jest bardzo drogie – komentuje poseł PiS Filip Kaczyński (39 l.).

Politycy koalicji 15 października odpowiadają na te zarzuty. – Politycy, którzy dziwią się, że paliwo zdrożało, niech zwrócą się z pytaniem do prezydenta Nawrockiego (43 l.). To on zablokował ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, która miała systemowo umożliwić obniżkę cen paliwa. Decyzja prezydenta dziś realnie podwyższa ceny na stacjach – mówi nam europoseł KO Bartosz Arłukowicz (55 l.). ABR

Donald Tusk na Campusie
Galeria zdjęć 17
„Obajtek to PISOWSKA CIAMAJDA!”. Motyka MIAŻDŻY rozliczenia i uderza w PREZYDENTA!
Sonda
Czy rząd powinien dopłacać z naszych pieniędzy do niskich cen paliw, kiedy brakuje środków w budżecie na ochronę zdrowią?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FILIP KACZYŃSKI
PALIWA
BARTOSZ ARŁUKOWICZ