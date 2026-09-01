Kreml mówi o listopadowym szczycie

To byłoby spotkanie, które przyciągnęłoby uwagę całego świata! Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping mogą w listopadzie usiąść przy jednym stole.

Doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow poinformował, że pomysł trójstronnego spotkania był już omawiany. Do rozmów miałoby dojść przy okazji szczytu APEC w chińskim Shenzhen.

Trzej przywódcy przy jednym stole?

Kreml rzucił we wtorek prawdziwą polityczną bombę. Jak przekazał Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej, w listopadzie może dojść do spotkania przywódców Rosji, USA i Chin.

Przy jednym stole mieliby zasiąść Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping. Takie spotkanie mogłoby mieć ogromne znaczenie dla światowej polityki.

Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że do rozmów rzeczywiście dojdzie.

Kreml wskazuje na listopad

Według Uszakowa pomysł trójstronnego spotkania był już omawiany. Okazją miałby być szczyt Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, czyli APEC.

Spotkanie odbędzie się w połowie listopada w chińskim Shenzhen. Według doradcy Putina wszyscy trzej przywódcy mają uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Jeśli tak się stanie, światowi liderzy mieliby wyjątkową okazję do bezpośredniej rozmowy.

Trump i Putin znów razem?

Szczególnie dużo emocji wzbudzałaby obecność przy jednym stole Trumpa i Putina. Do tego doszedłby Xi Jinping, przywódca Chin, które od lat są jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych i politycznych Rosji.

Na razie nie wiadomo, jakie konkretnie tematy mogłyby znaleźć się na stole. Sam Kreml mówi jedynie, że kwestia spotkania trójstronnego była omawiana.

Biały Dom nie zareagował jeszcze na te doniesienia.

Wszystko może się wydarzyć w Chinach

Uszakow mówił o możliwym spotkaniu podczas pobytu Putina w Biszkeku, stolicy Kirgistanu. Rosyjski przywódca uczestniczył tam w spotkaniu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. W wydarzeniu brał udział również Xi Jinping.

Teraz oczy świata mogą więc zwrócić się w stronę Chin. To właśnie tam w połowie listopada ma odbyć się szczyt APEC.

Czym jest APEC?

APEC to forum współpracy gospodarczej państw i gospodarek regionu Azji i Pacyfiku. Organizacja powstała w 1989 roku. Jej głównym celem jest rozwijanie handlu, inwestycji i współpracy gospodarczej.

Szczyt gospodarczy może więc stać się również miejscem ważnych rozmów politycznych.

Na razie pozostaje jednak jedno wielkie pytanie: czy Putin, Trump i Xi rzeczywiście usiądą razem przy jednym stole? Kreml twierdzi, że taki scenariusz jest możliwy. Na oficjalne potwierdzenie trzeba jednak poczekać.

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