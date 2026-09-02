Skończyło się tanie tankowanie. Co o CPN sądzą Polacy? "Program musi wrócić"! 

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-09-02 5:45

Czy rząd powinien jak najszybciej wrócić do projektu Ceny Paliwa Niżej i ponownie wprowadzić go w życie? Takie pytanie zadał Polakom Instytut Badań Pollster w sondażu na zlecenie „Super Expressu”. Okazuje się, że aż 77 proc. z nas chce takiego wsparcia.

Foto: Minister energii: Promocje na paliwa w O...
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Ilustracja AI do artykułu: Minister energii: Promocje na paliwa w Orlenie wymagają rozszerzenia
  • Rząd zakończył program Ceny Paliwa Niżej, który obniżał ceny paliw o około złotówkę dzięki niższemu VAT i cenom maksymalnym, dlatego od 1 września paliwo ponownie podrożało.
  • Minister energii Miłosz Motyka wyklucza powrót programu, tłumacząc brak środków w budżecie oraz zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych przez prezydenta Nawrockiego.
  • Tymczasem sondaż pokazuje, że aż 77 proc. Polaków chce powrotu CPN, a część polityków opozycji apeluje o kontynuację programu mimo trudnej sytuacji finansowej państwa.

Rząd wznowił w drugiej połowie sierpnia program osłonowy Ceny Paliwa Niżej, aby Polacy mogli niedrogo zatankować auta przed powrotami z wakacji. Obniżenie VAT z 23 proc. do 8 proc. oraz wprowadzenie cen maksymalnych sprawiło, że paliwa staniały o około 1 zł na litrze.  Od 1 września paliwo jest zaś znowu droższe.

Czy CPN wróci?

Czy CPN wróci? Minister Energii Miłosz Motyka powiedział w "Expressie Biedrzyckiej", że nie ma na to szans. - Bo nie ma dzisiaj na to środków w budżecie. Polacy wydali na ten mechanizm, bo to budżet wszystkich Polaków, ponad 5 mld zł. To ogromny wysiłek dla budżetu, który i tak jest budżetem inwestycji i bezpieczeństwa. Przecież rekordowo dużo wydajemy na zbrojenia. Zapominamy też, że przyczyną takich, a nie innych cen na stacjach paliw, jest to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Nikt w Polsce o tej wojnie nie decydował - podkreślił Motka. Dodał, że pieniądze na dopłaty do cen paliw mogły pochodzić z zysków nadzwyczajnych firm paliwowych, ale prezydent skierował ustawę w tej sprawie do TK. - Pan prezydent godzi się na to żeby w czasie największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę. Będziemy przygotowywali kolejne ustawy w tej sprawie - zapowiedział minister energii.

Polacy chcą obniżki cen 

Instytut Badań Pollster wykonał dla "Super Expressu" sondaż, w którym zapytał Polaków, czy rząd powinien jak najszybciej wrócić do projektu CPN? Wynik badania jest jednoznaczny: aż 77 proc. badanych chce powrotu programu.

– Rozumiem trudną sytuację budżetu, ale rząd powinien zdecydować się na kontynuację CPN, szczególnie że koszty życia ostatnio wzrosły – komentuje poseł PiS Bolesław Piecha (73 l.).

Sondaż wykonano w dniach 7–8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych Polaków. 

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