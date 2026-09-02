Lewica obiecuje emerytury stażowe. Sprawdź, czy się kwalifikujesz

W Sejmie leżą różne projekty ustaw wprowadzających takie emerytury. Jeden z nich należy do Lewicy, a – jak zapowiedziała szefowa resortu rodziny w „Expressie Biedrzyckiej” – wkrótce zajdzie w nim zmiana. Projekt zakłada, że na emeryturę można będzie przejść przed osiągnięciem wieku emerytalnego, jeśli kobieta ma 35 lat pracy, a mężczyzna 40 lat stażu. – Chcemy do tego projektu wprowadzić zasadę, że emerytury stażowe byłyby możliwe do osiągnięcia dla kobiet i dla mężczyzn po takim samym stażu – powiedziała.

Emerytura stażowa tylko dla klasy średniej?

Nieoficjalnie mówi się o stażu 37 lat. Policzyliśmy zatem, kto może liczyć na emeryturę stażową na tych warunkach, zważywszy, że aby ją otrzymać, trzeba będzie mieć w ZUS zebrany kapitał gwarantujący co najmniej emeryturę minimalną (w zwykłym systemie emerytalnym świadczenie minimalne przysługuje, jeśli senior ma 20 lat stażu pracy).

Okazuje się, że osoby, które przez co najmniej 37 lat dostawały tylko płacę minimalną, na emeryturę stażową szans nie mają. Grupą, która ma szansę na emeryturę stażową, są osoby, które przez 37 lat zarabiały co najmniej średnią pensję krajową (w 2026 r. jest to 9 562,88 zł brutto) lub więcej. Czyli nowe świadczenie skierowane jest do osób lepiej usytuowanych.

Przyjmując, że ktoś – niezależnie czy kobieta, czy mężczyzna – zaczął pracować zawodowo w wieku 19 lat i przepracował bez przerwy 37 lat, będzie mógł skorzystać z emerytury stażowej najwcześniej w wieku 56 lat.

Emerytura dopiero rok później? Dla jednych to złoty interes, dla innych pułapka. Mamy wyliczenia!

Emerytura stażowa to niska emerytura

Przykład: Przy zarobkach na poziomie średniej krajowej ubezpieczony w wieku 56 lat legitymuje się zwaloryzowanym kapitałem na poziomie ok. 630–650 tys. zł. Dzielnik GUS dla 56-latka wynosi około 305 miesięcy. Wyliczone świadczenie wynosi ok. 2 060 – 2 100 zł brutto. Wniosek: Kobieta lub mężczyzna opisani w tym przykładzie, przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego mogą liczyć jedynie na równowartość emerytury minimalnej.

Emerytura stażowa opłaca się mężczyznom

Emerytura stażowa jest oczywiście bardziej opłacalne dla mężczyzn, gdyż będą w stanie przejść na emeryturę już 9 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Z kolei kobiety będą w tym modelu pokrzywdzone, gdyż skorzystają z wcześniejszej emerytury „tylko” na 4 lata przed swoim wiekiem emerytalnym.

Decydując się na emeryturę stażową i natychmiastowe porzucenie pracy, ubezpieczony godzi się jednak na odczuwalnie niższe wypłaty do końca życia. Każdy rok wcześniejszego wyjścia z rynku pracy ścina przyszłe świadczenie z ZUS o około 7–10 procent! Z dwóch powodów: zatrzymania dopływu nowych składek oraz podziału kapitału przez wyższy dzielnik miesięcy trwania życia GUS. Czyli zanim ktoś przejdzie na emeryturę stażową, powinien skalkulować, czy mu się to opłaca.

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