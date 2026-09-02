Rozwój Plus ma kandydata na wicemarszałka Sejmu! Szynkowski vel Sęk ujawnił

Ugrupowanie kierowane przez Mateusza Morawieckiego oficjalnie przedstawiło kandydaturę posła Marcina Horały na jedno z nieobsadzonych stanowisk w Prezydium Sejmu.

Mateusz Morawiecki zapowiedział również poparcie dla kandydata PiS, Marcina Ociepy, argumentując, że każdy klub parlamentarny powinien mieć swojego przedstawiciela w Prezydium Sejmu.

Poza zgłoszeniem własnego kandydata, Morawiecki poinformował, że Rozwój Plus będzie wnioskował o rozszerzenie składu Prezydium Sejmu o dwa dodatkowe miejsca.

W programie "Super Ring" Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał, że Rozwój Plus formalnie zgłosi posła Marcina Horałę na funkcję wicemarszałka Sejmu. Jednocześnie zadeklarował, że jego formacja poprze kandydaturę Marcina Ociepy z PiS. Z kolei Mateusz Morawiecki podkreślił znaczenie obecności wszystkich klubów parlamentarnych w Prezydium Sejmu.

- W Prezydium Sejmu rządzi obecna koalicja. Mam nadzieję, że zgodzą się z tą podstawową zasadą obyczaju parlamentarnego, aby każdy klub miał swojego marszałka – powiedział były premier.

Kandydatura Marcina Horały

Mateusz Morawiecki szczegółowo przedstawił plan zgłoszenia Marcina Horały jako reprezentanta Rozwoju Plus. Dopytywany o ewentualne poparcie dla Marcina Ociepy, Morawiecki potwierdził, iż takie poparcie zostanie udzielone, jednak z zastrzeżeniem, że w przypadku dostępności tylko jednego wakatu, priorytetem będzie kandydatura własnego ugrupowania.

- Będziemy zgłaszać pana Marcina Horałę. Może stać się tak, że nikt nie zostanie powołany, albo może ktoś z klubu Centrum... Dobry obyczaj parlamentarny mówi o tym, żeby każdy klub miał swojego przedstawiciela – ponownie zaznaczył Morawiecki, odwołując się do parlamentarnej tradycji.

Poza zgłoszeniem własnego kandydata, były premier wyraził również dążenie do powiększenia składu Prezydium Sejmu. Wskazał, że Rozwój Plus, wraz z posłami sprzymierzonymi z nim, będzie wnioskował o dodanie dwóch dodatkowych miejsc w Prezydium, przeznaczonych dla reprezentantów Rozwoju Plus oraz klubu Centrum.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, liczba wicemarszałków jest ustalana w drodze uchwały. Obecnie, na mocy uchwały z 2023 roku, Sejm liczy sześciu wicemarszałków.

Wybór wicemarszałka

Procedura wyboru wicemarszałka Sejmu wymaga zgłoszenia kandydata przez co najmniej 15 posłów. Wybór następuje bezwzględną większością głosów, pod warunkiem obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Obecne nieobsadzone miejsce w Prezydium Sejmu wynika z sytuacji z 2023 roku, kiedy to koalicja rządząca nie zaakceptowała kandydatury Elżbiety Witek, a klub PiS zdecydował się nie przedstawiać alternatywnego kandydata.

Kwestia uzupełnienia składu Prezydium Sejmu ma być przedmiotem dyskusji na jednym z nadchodzących posiedzeń Sejmu, zaplanowanych na wrzesień.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Marcin Horała:

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