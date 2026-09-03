Zandberg uderza w Kaczyńskiego i Tuska. Mówi, że obaj powinni odejść z polityki

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-09-03 14:44

Adrian Zandberg nie chciał wybierać między Donaldem Tuskiem a Przemysławem Czarnkiem. W Radiu ZET przekonywał, że polska polityka potrzebuje zmiany pokoleniowej. Jego zdaniem dopiero odejście Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska pozwoli wyrwać się z „zaklętego kółka” straszenia i niekończącego się sporu.

Kaczyński Tusk
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express, Marek Kudelski/Super Express

Mocne słowa padły w programie „Gość Radia ZET”. Prowadzący postawił lidera partii Razem przed politycznym wyborem: Donald Tusk albo Przemysław Czarnek w fotelu premiera. Zandberg nie przyjął jednak tej alternatywy. – Szczęśliwie możemy wybrać lepiej – odpowiedział na antenie Radia ZET.

„Zaklęte kółko” polskiej polityki

Polityk Razem przekonywał, że problem jest głębszy niż nazwisko jednego kandydata na szefa rządu. W jego ocenie scenę polityczną od lat organizuje konflikt dwóch liderów: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska.

– Moje głębokie przekonanie jest takie, że dopóki dwóch starszych panów, pan Kaczyński i pan Tusk nie pożegnają się z polską polityką, to będziemy cały czas w tym zaklętym kółku. W tym zaklętym kółku, w którym więcej straszenia, a mniej rozmowy o tym, jak ma wyglądać przyszłość. Ja się na to nie piszę po prostu– powiedział Adrian Zandberg w Radiu ZET.

To jasna deklaracja: zdaniem Zandberga Kaczyński i Tusk powinni pożegnać się z polską polityką. Lider Razem przedstawia ten spór jako mechanizm, który spycha na dalszy plan dyskusję o przyszłości kraju. Zamiast rozmowy o usługach publicznych, mieszkaniach czy gospodarce wyborcy – według jego diagnozy – dostają kolejne odsłony polityki opartej na strachu.

Przeczytaj także:

Zandberg ostro o obozie Tuska

W tej samej rozmowie Zandberg krytykował także podejście rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Sprzeciwił się przechodzeniu czynnych polityków bezpośrednio do grona sędziów TK.

Ja jestem przeciwny temu, żeby politycy z dnia na dzień przesiadali się z ław polityków do ław niezależnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego – mówił w Radiu ZET.

Zarzucił ekipie rządzącej, że pod hasłem odbudowy instytucji może powielać praktyki, przeciwko którym wcześniej protestowała.

– Ja pamiętam, że ten cel, dla którego setki tysięcy ludzi wychodziło na ulicę, to było przywrócenie zasad, a nie to, że PiS-owców zastąpić swoimi – podkreślił.

Nie Tusk kontra PiS, lecz zmiana pokoleniowa

Wypowiedź Zandberga wpisuje się w strategię Razem, które próbuje budować pozycję poza głównym konfliktem PiS–KO. Lider partii nie zgodził się również na traktowanie jego ugrupowania jako części zaplecza rządu. Pytany o pakt senacki z partiami rządzącymi przypomniał: „Ale my jesteśmy partią opozycyjną”.

Najmocniej wybrzmiała jednak diagnoza o „zaklętym kółku”. Zandberg nie tylko odmówił wskazania lepszego premiera spośród zaproponowanych nazwisk, ale zasugerował, że bez odejścia Kaczyńskiego i Tuska polska polityka nadal będzie obracać się wokół straszenia przeciwnikiem. Czy wyborcy są gotowi na zmianę pokoleniową? To pytanie może stać się jednym z najważniejszych przed kolejną kampanią.

Adrian Zandberg i Barbara Nowacka byli parą
Galeria zdjęć 8
"Woli BYĆ W WIĘZIENIU niż bez głowy!". Trela UJAWNIA mafijną strukturę wokół Zondacrypto
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI
DONALD TUSK
ADRIAN ZANDBERG