PILNE! Na północ od Ustki przechwycony rosyjski samolot!

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IŁ-20 bez identyfikacji, stwarzający zagrożenie dla cywilnego ruchu lotniczego nad Bałtykiem.

To kolejny incydent z rosyjskimi maszynami latającymi z wyłączonymi transponderami.

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Rosyjski samolot niedaleko Ustki!

"Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IŁ-20. 40 km na północ od Ustki nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - napisał na platformie X minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przypomnijmy, to już kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Poprzednio do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem przez polskie myśliwce doszło w poniedziałek (31 sierpnia) przed południem, 30 km na północ od Łeby. "Także tamten samolot nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjskie samoloty były kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem także wcześniej - w połowie lipca i na początku sierpnia" - przypomina PAP.

To już kolejny incydent

Agencja zwraca uwagę, że rosyjskie samoloty, zarówno zwiadowcze, jak i w ostatnim czasie nawet bojowe, regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego. "Przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa. Piloci mogą w tym celu wykonywać szereg manewrów - zbliżać się do obcego samolotu, pokazywać mu swoje uzbrojenie czy wypuszczać flary".

Warto zauważyć, że zaledwie na kilka godzin przed czwartkowym (3 sierpnia) komunikatem o przechwyceniu rosyjskiego samolotu, polski MSZ zapowiedział, że do resortu w trybie pilnym został wezwany ambasador Federacji Rosyjskiej Gieorgij Michno. Maciej Wewiór, rzecznik ministerstwa wyjaśnił, że strona polska ma zamiar na spotkaniu z ambasadorem przekazać "nasz zdecydowany sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań Rosji". PAP informuje, że wezwanie nastąpiło w ramach solidarności z Niemcami, "jako że Polska i inne kraje mierzą się także z tymi agresywnymi działaniami".

Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IŁ-20. 40 km na północ od Ustki nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło do naruszenia… pic.twitter.com/UoIsUYm7mx— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 3, 2026