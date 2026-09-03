PILNE! Prokuratura chce przesłuchać Nawrockiego! "W charakterze świadka"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-09-03 13:10

Informacja z ostatniej chwili! Rzeczniczka PG powiadomiła w czwartek, 3 września, że prokuratura zwróciła się do prezydenta Karola Nawrockiego ws. przesłuchania go w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów TK do orzekania.

Karol Nawrocki w garniturze przy mównicy. O planowanym przesłuchaniu prezydenta w śledztwie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Wikipedia/ CC BY-SA 4.0

W czwartek, 3 września Prokurator Generalny, Waldemar Żurek przekazał za pośrednictwem platformy X, że "w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania legalnie wybranych sędziów TK prokuratura przesłuchała już ponad 40 świadków i zabezpieczyła kluczowe dokumenty". "Kolejnym, niezbędnym krokiem jest przesłuchanie Prezydenta RP. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu - bez uników i bez politycznych immunitetów od prawdy" - napisał.

"Prokurator zwrócił się o wskazanie dogodnego terminu"

Szczegóły można znaleźć w oficjalnym komunikacie w tej sprawie. "W postępowaniu prowadzonym przez Zespół do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r., o sygn. akt 1001-14.Ds.16.2026, prokurator zwrócił się Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie jego przesłuchania w charakterze świadka. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21 kwietnia 2026 r. w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącym działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2026 r.: Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego, niedopuszczonych do orzekania" - czytamy na stronie Prokuratury Krajowej.

Przesłuchanie Karola Nawrockiego niezbędne

"Po dokonaniu oceny materiału dowodowego, z uwzględnieniem przedmiotu postępowania, prokurator uznał za konieczne przeprowadzenie kolejnej czynności dowodowej w postaci przesłuchania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego w charakterze świadka. Przeprowadzenie tej czynności jest niezbędne dla pełnego ustalenia okoliczności faktycznych sprawy oraz dokonania prawidłowej oceny prawnokarnej zdarzeń objętych postępowaniem" - poinformowała prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego. 

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KAROL NAWROCKI
PROKURATURA