Chcą odwołać prezydenta Częstochowy. "Głosy policzone". Wiadomo, kiedy referendum!

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, obciążony prokuratorskimi zarzutami korupcyjnymi, stanie przed referendum w sprawie odwołania.

Inicjatorzy skutecznie zebrali podpisy, zarzucając mu brak inwestycji i niezrealizowany stadion dla Rakowa.

Sprawdź, kiedy odbędzie się głosowanie nad przyszłością prezydenta i rady miasta oraz jakie warunki zadecydują o ważności tego wydarzenia.

Inicjatorzy referendum uważają, że Krzysztof Matyjaszczyk z Lewicy nie powinien dłużej być prezydentem Częstochowy, ponieważ "ciążą na nim prokuratorskie zarzuty korupcyjne, jest objęty zakazem pełnienia funkcji i zakazem wstępu do urzędu miasta. Do tego mają pretensje m.in. o brak dużych inwestorów w mieście oraz brak budowy stadionu dla Rakowa Częstochowa" - czytamy.

Matyjaszczyk twierdzi, że jest niewinny

Prezydent Częstochowy utrzymuje niezmiennie, że jest niewinny. Jak przypomina PAP, w czerwcu w mediach społecznościowych opublikował treść uzasadnienia odmowy jego tymczasowego aresztowania, które przygotował Sąd Okręgowy w Katowicach. Wynika z niego, że zarzuty dotyczące przyjmowania łapówek mogą być oparte na pomówieniu.

Osobom, którym zależy na jego odejściu, udało się jednak uzbierać wymaganą liczbę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Musiało go poprzeć co najmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców Częstochowy, czyli 15,9 tys. osób. "Delegatura KBW w Częstochowie sprawdziła 21,7 tys. podpisów. Spośród nich 16,2 tys. zweryfikowano jako prawidłowe, a 5,4 jako błędne" - przekazano.

Jak będzie wyglądało referendum?

Jest już termin referendum! Mieszkańcy Częstochowy będą mogli iść do urn 25 października w godz. 7-21. Otrzymają dwie karty do głosowania z pytaniami: "Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Krzysztofa Adama Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy przed upływem kadencji?" oraz "Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miasta Częstochowy przed upływem kadencji?". Aby wyniki referendum były ważne, do urn muszą pójść co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy wzięli udział w wyborze władz samorządowych. W przypadku prezydenta Częstochowy to 46,6 tys., a w przypadku rady miasta 48,8 tys. osób.