Krzysztof Bosak analizuje scenę polityczną. Od ślubowania sędziów TK po aferę Zondacrypto

Krzysztof Bosak podważa konstytucyjne podstawy decyzji prezydenta o nieprzyjęciu ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wskazując, że nawet jego prawnicy mieli problem z jej wytłumaczeniem, a Konstytucja nie daje jasnych podstaw do odmowy.

Wicemarszałek Sejmu sugeruje, że potencjalny wybór Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu przez Koalicję Obywatelską byłby aktem "złośliwości" wobec PiS-u, jednocześnie podkreślając, że "jedna partia pękła na pół i teraz będą udowadniać, że się od siebie różnią, nawet jak się nie różnią".

Polityk ocenia propozycję Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą powołania apolitycznej komisji ds. Zondacrypto jako czysto polityczną zagrywkę, mającą na celu odróżnienie się od Mateusza Morawieckiego i "nie mającą żadnego sensu".

Krzysztof Bosak, pytany o decyzję prezydenta dotyczącą nieprzyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wyraził pewną rezerwę wobec komentowania tej sytuacji.

- Czułbym się lepiej słuchając komentarzy profesorów prawa konstytucyjnego, konstytucyjnego, niż będąc zmuszonym do komentowania tej sytuacji - powiedział na antenie Polsatu.

Dodał, że według jego "teorii", prezydent "rozumie to jako sposób wykonywania swoich obowiązków konstytucyjnych".

- Nawet jego dobrzy prawnicy mieli problem z wytłumaczeniem tej decyzji. W Konstytucji zbyt jasno nie wynika podstawa do tego, żeby odmawiać przyjęcia tych ślubowań - podkreślił.

Horała na wicemarszałkiem Sejmu?

W dalszej części programu poruszono temat obsadzenia stanowiska wicemarszałka Sejmu, w kontekście medialnych doniesień sugerujących kandydaturę Marcina Horały. Horała, który wcześniej związany był z Prawem i Sprawiedliwością, obecnie należy do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Krzysztof Bosak został zapytany o możliwość wyboru Horały przez posłów Koalicji Obywatelskiej, pomimo potencjalnego sprzeciwu PiS.

- Koalicja rządząca ma większość, w związku z tym jest w stanie zrobić wszystko. Jeżeli będą chcieli być złośliwi wobec PiS-u, to oczywiście mogą tak zrobić, że wybiorą eks-PiS-owca na miejsce, którego PiS wcześniej nie obsadził - powiedział.

Na pytanie prowadzącego, Marka Tejchmana, czy taki wybór byłby korzystny politycznie dla PiS, Bosak odpowiedział bez wahania.

- Każdy może sobie to rozważanie przeprowadzić. To jest trochę gra. Ja uważam, że w ogóle za dużo poświęcamy temu uwagi. Więcej powinniśmy się skupić na legislacji, na polityce szczebla państwowego niż na podziale funkcji w Sejmie - stwierdził.

Afera Zondacrypto

Krzysztof Bosak skomentował również najnowsze propozycje dotyczące wyjaśnienia afery Zondacrypto. Dzień wcześniej Jarosław Kaczyński zaproponował powołanie specjalnej, apolitycznej komisji zaufania publicznego, składającej się z 15 ekspertów. Była to propozycja odmienna od wcześniejszego pomysłu Mateusza Morawieckiego, który opowiadał się za komisją śledczą.

- To jest pomysł, który należy interpretować włącznie w logice politycznej. On próbuje się odróżnić od propozycji Morawieckiego i zaproponował coś, co nie ma żadnego sensu - ocenił.

Marek Tejchman dopytał, czy oznacza to, że PiS i Rozwój Plus "będą się tłukły o wszystko".

- Tak działa polityka. Jedna partia pękła na pół i teraz będą udowadniać, że się od siebie różnią, nawet jak się nie różnią - mówił.

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