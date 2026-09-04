Gorący dzień w Sejmie! Wybór nowego sędziego TK

Pozytywna opinia komisji i kontrowersje wokół kandydatury Macieja Berka

Kandydaturę Macieja Berka, który do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, zgłosiła grupa posłów klubu Koalicji Obywatelskiej. W czwartek, 3 września, sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a negatywnie - kandydaturę Kotowskiego. Głosowanie nad ich kandydaturami zaplanowano w bloku głosowań, który rozpocznie się w piątek po godz. 9.

Sprzeciw wewnątrz koalicji

Kandydatura Berka od dłuższego czasu wzbudza kontrowersje wśród polityków koalicji rządzącej. Posłowie Lewicy wskazywali na ustawy z 2024 roku, które miały na celu zreformowanie TK, ale nie weszły w życie po skierowaniu ich przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę do TK. Zakładały one m.in. czteroletnią karencję dla członków rządu ubiegających się o funkcję sędziego. Z kolei Anna Maria Żukowska mówiła niedawno: „mieliśmy być inni niż PiS, mieliśmy robić to inaczej, a nie dokładnie tak samo”.

Donald Tusk zachwala Berka: „Jeden z najwybitniejszych prawników”

Premier Donald Tusk w połowie sierpnia, informując, że wyraził warunkową zgodę na rezygnację Berka z rządu i na jego kandydowanie do TK, podkreślał, że to „jeden z najwybitniejszych polskich prawników praktyków”, który ze „swojej apolityczności i niepartyjności” uczynił znak rozpoznawczy. Tusk dodał, że nie zna osoby lepiej niż Berek przygotowanej do tego, żeby pomóc naprawić „tę sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem Konstytucyjnym”. Szef rządu przyznał, że Berek ma tę „wadę”, że był ministrem w rządzie.

- Więc ja biorę na siebie odpowiedzialność za to, że niektórzy (…) czują się jakby rozczarowani, bo przecież byłych ministrów miało nie być (w Trybunale Konstytucyjnym). Ja rozumiem tę zasadę, sam jestem do niej przekonany, ale to, co najważniejsze dzisiaj, to jest praca ludzi maksymalnie kompetentnych, odważnych – mówił wówczas Donald Tusk.

Szeroki opór opozycji i zasady wyboru sędziego TK

Berka nie poprą także politycy PiS, Rozwoju Plus oraz Konfederacji. Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak również zapowiedział, że nie poprze kandydatury Macieja Berka. Przyznał też w rozmowie z Radiem Rodzina, że nie zna kandydata PiS, a wcześniejsze kandydatury tego ugrupowania ocenia jako „słabe”.

Sejm wybiera sędziów TK indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, bezwzględną większością głosów. Według regulaminu Sejmu wnioski ws. wyboru sędziego TK przedstawia co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu. Konieczność wyboru nowego sędziego Trybunału jest związana z upływającą 18 września kadencją sędziego Justyna Piskorskiego.

Kim jest Maciej Berek?

Maciej Berek od grudnia 2023 roku pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. W marcu 2025 roku stanął zaś na czele powołanego w kancelarii premiera rządowego zespołu ds. deregulacji. Od tego czasu patronował przygotowywanym przez rząd projektom deregulacyjnym. W lipcu 2025 roku, przy okazji rekonstrukcji rządu, został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Premier postawił przed nim wówczas zadanie kontroli i rozliczania pracy ministrów.

W poprzednich latach Berek pełnił szereg funkcji w urzędach obsługujących konstytucyjne organy władzy publicznej. Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspertem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Kim jest Artur Kotowski?

Artur Kotowski jest profesorem zwyczajnym nauk prawnych, specjalistą w dziedzinie prawa publicznego i teorii prawa, jest związany z Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Ma na koncie 100 opracowań naukowych. Od 2017 roku jest członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, a pracownikiem SN od 2009 roku. W latach 2022-2025 był sędzią Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych, a w latach 2021-2025 członkiem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Jako kandydat na sędziego TK jest zgłoszony po raz siódmy przez PiS.