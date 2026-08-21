Maciej Berek trafi do TK? Mocne słowa Łobody. „Będziemy się zastanawiać”

Maciej Berek został kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pomysł wzbudził jednak poważne wątpliwości nie tylko poza koalicją rządzącą, ale również wśród jej polityków. O przyszłość tej kandydatury Dorota Łoboda została zapytana na antenie RMF FM. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej potwierdziła, że podpisała się pod wnioskiem popierającym Berka. Jak przekonywała, kandydat ma odpowiednie przygotowanie do objęcia stanowiska.

– To jest kandydatura człowieka, który ma wszelkie kompetencje co do tego, żeby zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym – powiedziała Łoboda w RMF FM.

Koalicjanci poprą Macieja Berka?

Kandydatura nie spotkała się z jednomyślnym poparciem Lewicy, PSL i Polski 2050. Dorota Łoboda przekonywała jednak, że w każdym z tych klubów są także osoby gotowe zagłosować za wyborem Berka.

– Oczywiście w każdym z tych klubów znajdują się osoby, które publicznie krytykują ten pomysł, ale są też takie, które doceniając kompetencje Macieja Berka mówią, że za tą kandydaturą zagłosują. Mamy czas teraz we wrześniu na negocjacje z koalicjantami. Będzie też posiedzenie komisji, która będzie opiniowała tą kandydaturę i to jest moment na przekonanie – stwierdziła rzeczniczka klubu KO.

Łoboda nie ukrywała, że wynik głosowania nie jest jeszcze pewny. Wyraziła jednak nadzieję, że Berek zdoła przekonać posłów koalicji rządzącej.

– Taka jest polityka, czasem się wygrywa, czasem się przegrywa, ale ja cały czas wierzę, że Maciej Berek przekona posłanki i posłów koalicji 15 października do tego, żeby oddali swój głos na niego – mówiła w rozmowie z radiem RMF FM.

KO może wycofać kandydaturę? Padła jasna odpowiedź

Czy narastający sprzeciw może doprowadzić do wycofania kandydatury? Zdaniem Doroty Łobody obecnie nic na to nie wskazuje. Przyznała jednak, że sytuacja może się zmienić, jeżeli okaże się, że koalicja nie ma wystarczającej liczby głosów.

– Nic na to nie wskazuje. Natomiast oczywiście jeśli się okaże, że nie mamy większości, że tutaj koalicjanci jednak cały czas protestują, no to będziemy się zastanawiać – powiedziała.

Jak zaznaczyła, proces związany z wyborem Berka dopiero się rozpoczął. Przed podjęciem decyzji posłowie będą mogli przesłuchać kandydata oraz poznać argumenty osób popierających jego kandydaturę.

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Organizacje społeczne apelują o wycofanie Berka

Krytyczne stanowisko wobec kandydatury zajęły również organizacje społeczne. W rozmowie wymieniono między innymi Helsińską Fundację Praw Człowieka i Instytut Spraw Publicznych. Dorota Łoboda przyznała, że zapoznała się z ich listem.

– Czytałam ten list, rzeczywiście jest mocny, rzeczywiście to są organizacje, które bardzo cenimy i mam nadzieję, że Maciej Berek, do którego również kierowane są te słowa, będzie miał okazję, żeby przekonać członkinie i członków tych organizacji do swojej kandydatury – powiedziała.

Rzeczniczka klubu KO postawiła sprawę jasno: mimo krytyki i wątpliwości koalicjantów kandydatura nie zostanie teraz wycofana. – Na tym etapie z całą pewnością kandydatura nie będzie wycofana – zadeklarowała w RMF FM.