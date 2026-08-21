Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia.

Krakowscy policjanci z CBZC (Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości) na internetowej grupie o tematyce broni palnej zobaczyli wpis z apelem o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu - jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków.

- Przeprowadzone w dalszej kolejności ustalenia wykazały, że za ten wpis odpowiedzialny jest 23-letni mieszkaniec woj. lubelskiego, do którego niezwłocznie udali się funkcjonariusze CBZC - przekazał st. post. Michał Pietraszko z zespołu prasowego CBZC, podaje PAP.

23-latek w rękach policji. Grozi mu 20 lat więzienia

23-letni mężczyzna został zatrzymany, a obecny na miejscu prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty. W rozmowie z radiem Eska st. post. Pietraszko dodał:

- (...) Obecny na miejscu prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa. Ponadto zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi ludności oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej. Na wniosek prokuratora, do którego wniosku przychylił się sąd wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w w postaci tymczasowego aresztowania na okres 30 dni.

Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na 30 dni. Grozi mu do 20 lat więzienia. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód.