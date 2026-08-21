Czy koalicja rządowa powinna być też koalicją wyborczą? Znamy wyniki sondażu

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-08-21 5:55

Koalicja rządowa składa się z KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy. Czy partie te powinny startować na jednej liście do wyborów parlamentarnych w 2027 r.? Takie pytanie usłyszeli ankietowani przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Większość z nas uważa, że tak szeroka koalicja to najlepsze wyjście dla ugrupowań.

S. Hołownia, W. Kosiniak-Kamysz, D. Tusk i W. Czarzasty. O sondażu dot. wspólnej listy wyborczej pisze SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express, AP, Paweł Jaskółka/Super Express, Art Service/Super Express
  • Sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster wykazał, że 55 procent badanych oczekuje startu obecnej koalicji rządzącej z jednej wspólnej listy w nadchodzących wyborach.
  • Odmiennego zdania jest politolog Kazimierz Kik, według którego optymalnym rozwiązaniem byłoby utworzenie dwóch osobnych bloków – centroprawicowego oraz lewicowego.
  • Ekspert zaznacza przy tym, że partie różnią się programowo i wizerunkowo, a sama Lewica musi zmienić swoje oblicze, by odzyskać socjalnych wyborców głosujących obecnie na PiS.

Obecną koalicję rządową utworzyły ugrupowania, które w wyborach 15 października 2023 r. startowały w ramach trzech osobnych komitetów wyborczych: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050) i Lewica. Po wyborach Trzecia Droga została rozwiązana, a PSL i Polska 2050 zanotowały duże spadki popularności i partie nie mogą liczyć na przekroczenie progu wyborczego. Czy w wyborach, które będą za rok, wszystkie partie z koalicji powinny wystartować na jednej liście? Takie pytanie zadał Instytut Badań Pollster ankietowanym. Okazuje się, że większość z nas (55 proc.) oczekuje takiej listy.

Polacy wskazali, kto byłby najlepszym premierem z prawicy

Innego zdania jest politolog, Kazimierz Kik. – Powinny być jednak dwie listy, ponieważ liderzy KO i Lewicy nie nadają się do „wspólnego zdjęcia”. Ugrupowania te nie są zbieżne programowo i wizerunkowo. Dwa komitety – centroprawicowy oraz lewicowy – mogą odnieść najlepszy efekt wyborczy. Lewica musi jednak zadbać o zmianę swojego oblicza, gdyż jest postępowa pod względem światopoglądowym, a straciła wizerunek lewicy socjalnej. Myślę, że duża część wyborców oczekujących wsparcia socjalnego głosuje od lat na Prawo i Sprawiedliwość – ocenia ekspert. Sondaż wykonano w dniach 19-20 sierpnia na próbie 1001 dorosłych Polaków.

Dariusz Wieczorek zgubił 5 kg na korcie
Galeria zdjęć 52
PROF. DUDEK O ROMANOWSKIM, AFERZE POWODZIOWEJ I ZAMACHU NA TRYBUNAŁ | Dudek o Polityce
Sonda
Czy koalicji rządowej uda się przywrócić TK niezależność i bezstronność?
Express Biedrzyckiej
Polska MOŻE DECYDOWAĆ o LOSACH EUROPY! Prof. Kuisz: Polscy politycy NIE MOGĄ przegapić tej szansy! EXPRESS BIEDRZYCKIEJ
Express Biedrzyckiej
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOALICJA RZĄDOWA