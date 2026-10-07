Tablica czeka na Tuska pod Belwederem za "rumakowanie". „Polacy czekają na 5,19 zł za paliwo”

Kilka dni po zaczepce Donalda Tuska pod Belwederem, gdzie pytał o "rumakowanie", w tym samym miejscu pojawiła się polityczna odpowiedź skierowana do premiera.

Na specjalnej tablicy ostro wytknięto szefowi rządu jego wcześniejsze obietnice, z naciskiem na niespełnioną deklarację o cenie paliwa 5,19 zł.

Odkryj, jak polityczni przeciwnicy Tuska wykorzystali jego własne słowa i lokalizację, by uderzyć w premiera i podgrzać polityczną debatę.

Polityczna wymiana między Donaldem Tuskiem a obozem Karola Nawrockiego przeniosła się pod Belweder. Jeszcze 2 października premier nagrał tam krótki film, który był czytelną zaczepką pod adresem prezydenta.

Tusk pod Belwederem i jedno pytanie do Nawrockiego. „I po co było tak rumakować?”

– I po co było tak rumakować? – pytał z uśmiechem Tusk.

I po co było tak rumakować? https://t.co/WGTgZNuAU7— Donald Tusk (@donaldtusk) October 2, 2026

Nie wymienił wtedy Karola Nawrockiego z nazwiska, ale kontekst nie pozostawiał większych wątpliwości. Dzień wcześniej prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, wokół której od tygodni trwał spór między rządem a Pałacem Prezydenckim.

Teraz pod Belwederem pojawił się kolejny element tej politycznej przepychanki.

„Panie Premierze, Prezydent tu nie mieszka”

Przed Belwederem ustawiono tablicę skierowaną bezpośrednio do Donalda Tuska.

„Panie Premierze, Prezydent tu nie mieszka. Mniej spacerów, więcej pracy. Polacy czekają na Pana obietnicę 5,19 zł za paliwo!” – można na niej przeczytać.

Autor: Archiwum Serwisu/ Materiały prasowe

Najmocniej wyróżniono właśnie kwotę 5,19 zł. To nawiązanie do wielokrotnie przypominanej premierowi ceny paliwa, o której Donald Tusk mówił jeszcze przed objęciem władzy. Autorzy tablicy wyraźnie odwrócili więc wcześniejszą zaczepkę szefa rządu. Kilka dni temu to Tusk pojawił się pod Belwederem i punktował prezydenta. Teraz przekaz ustawiony przed budynkiem kieruje uwagę z powrotem na premiera i jego wcześniejsze zapowiedzi.

Najpierw było „rumakowanie”

Film Tuska pojawił się dzień po decyzji Karola Nawrockiego w sprawie ustawy dotyczącej nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd od połowy września przekonywał, że podpis prezydenta pozwoli na ponowne uruchomienie programu mającego doprowadzić do obniżenia cen paliw.

Wcześniejszą wersję ustawy Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Pałac wskazywał wtedy m.in. na wątpliwości dotyczące działania prawa wstecz. Przy kolejnej wersji prezydent zdecydował się już na podpis, choć zapowiedział skierowanie przepisów do TK w trybie następczym. Wtedy właśnie Tusk wybrał się pod Belweder i nagrał kilkusekundowy materiał.

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