Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty za wystawienie faktur na ponad pół miliona złotych! Nie może opuszczać kraju

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-10-07 15:35

Dawid K. (29 l.), niechlubny bohater afery dotyczącej Szpitala Południowego, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Lekarz podejrzewany jest o wystawienie nierzetelnych faktur za pracę, której nie wykonał, na kwotę 583 tys. zł. Nie został aresztowany. Wpłacił 200 tys. zł poręczenia majątkowego i nie może opuszczać kraju.

Budynek Szpitala Południowego. Na miniaturze lekarz Dawid K. z zasłoniętymi oczami. O zarzutach przeczytasz na SE Polityka.
Autor: ursus.um.warszawa.pl; BRUNNER / Super Express
  • Dawid K. był radnym KO i kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym, mimo braku specjalizacji i krótkiego stażu, a śledczy podejrzewają go o wystawianie faktur za pracę, której nie wykonywał.
  • 7 października usłyszał zarzut oszustwa na ponad 583 tys. zł, a prokuratura ustaliła, że w czasie rzekomej pracy bywał poza Warszawą, a nawet poza Polską.
  • Zastosowano wobec niego dozór, zakaz opuszczania kraju i 200 tys. zł poręczenia, a w tle trwają kolejne śledztwa dotyczące szpitala, w tym wątek domniemanego saloniku VIP, który na razie nie znajduje potwierdzenia w dowodach.

Śledztwo ws. Szpitala Południowego

Przypominamy, że Dawid K. był radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus i kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym, pomimo braku specjalizacji medycznej i krótkiego stażu. Lekarz jednocześnie pracował też w innych szpitalach w stolicy oraz często wypowiadał się w mediach, więc zaszło podejrzenie, że wystawiał Szpitalowi Południowemu faktury opiewające na duże kwoty za pracę, której nie wykonał. Aferę nagłośnił kanał Zero.

7 października 2026 r. lekarz stawił się w stołecznej prokuraturze na wezwanie. – Usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie ponad 583 tys. zł poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur w Szpitalu Południowym – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Dodał, że prokuratura zabezpieczyła wiele dowodów, które potwierdziły zarzut, w tym dane o logowaniu się jego telefonu w różnych miejscach. – W skrajnych wypadkach lekarza nie było podczas domniemanej pracy, gdyż przebywał poza Warszawą a nawet poza Polską – mówił prok. Skiba.

Audyt miażdżący dla Szpitala Południowego. Dziesiątki nieprawidłowości

Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tys. zł (zostało już wpłacone) oraz zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Za zarzuty, które usłyszał lekarz, grozi do 10 lat więzienia.

Prokuratorzy prowadzą jeszcze kilka innych śledztw w aferze wokół Szpitala Południowego, w tym dotyczące domniemanych zgonów pacjentów. Dawid K. ma w tej sprawie status świadka. 

Nie było saloniku VIP?

Kolejnym wątkiem, który badają śledczy jest domniemany salonik VIP w Szpitalu Południowym, w którym Dawid K. miał w bez kolejki przyjmować m.in. polityków. - Dotychczas zebrane dowody w postaci zeznań świadków nie potwierdzają, iż pomieszczenie przejęte od Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa było wykorzystywane w innym celu niż przewidziano w regulaminie szpitala - powiedział prok. Piotr Antoni Skiba. Podkreślił, że wnikt nie potwierdził, iż widział jakichś polityków czy celebrytów. - Zabezpieczyliśmy monitoring, z którego również nie wynika, aby ktoś w ciągu ostatnich dni przed zabezpieczeniem monitoringu udzielał tam jakikolwiek świadczeń - dodał. - Natomiast w zeznaniach kilku świadków, głównie z rejestracji SOR-u, pojawiła się kwestia skróconej ścieżki udzielania porad medycznych - zaznaczył. Wyjaśnił, że osoby, które dzwoniły na rejestrację, prosiły o poradę do doktora Dawida K., jak również powoływały się, że telefon dostały w specjalnym trybie od tego lekarza.

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