Koalicja Obywatelska (KO) prowadzi w najnowszym sondażu parlamentarnym.

Pomimo prowadzenia KO, symulacja mandatów wskazuje na potencjalne 249 miejsc dla prawicy, co wynikałoby z hipotetycznego porozumienia PiS, obu Konfederacji i Rozwoju Plus.

PSL w tym badaniu uzyskało 4,4% poparcia, co oznacza, że nie przekroczyłoby progu wyborczego.

Najnowsze badanie opinii publicznej przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje wyraźną dominację jednej partii, ale jednocześnie zwiastuje potężne problemy dla obecnej koalicji rządzącej. Gdyby wybory odbyły się w najbliższym czasie, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na głosy 30,9 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 0,9 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego zestawienia.

Na drugim miejscu podium znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała wyraźne odbicie – poparcie dla ugrupowania wzrosło o 2,2 pkt proc., co daje wynik 17,7 proc. Trzecią siłą w kraju pozostaje Konfederacja, na którą chce głosować 13,9 proc. badanych (spadek o 0,1 pkt proc.).

Czarny koń sondażu i miażdżąca przewaga mandatów

Prawdziwą sensacją jest jednak wynik Konfederacji Korony Polskiej, która uzyskała aż 10 proc. poparcia (wzrost o 0,9 pkt proc.). Wysokie wyniki ugrupowań prawicowych sprawiają, że choć KO wygrywa starcie partyjne, w ostatecznym rozrachunku mogłaby stracić władzę.

Z wyliczeń wynika, że taki rozkład głosów przełożyłby się na 176 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej. To jednak za mało, by rządzić. Nawet przy wsparciu Lewicy, która z wynikiem 6,2 proc. wprowadziłaby do Sejmu 35 posłów, blok ten dysponowałby jedynie 211 głosami.

Tymczasem druga strona politycznej barykady mogłaby świętować. Jak podaje PAP, powołując się na badanie dla WP, blok stworzony przez PiS (94 mandaty), Konfederację (72 mandaty), Koronę (49 mandatów) oraz ugrupowanie Rozwój Plus (34 mandaty przy poparciu 5,9 proc.) dysponowałby łącznie 249 głosami. Taka liczba pozwala na uzyskanie większości w Sejmie i swobodne sprawowanie władzy.

Ludowcy i Hołownia pod progiem

Sondaż publikowany w środę jest bezlitosny dla części obecnych koalicjantów. W sejmowych ławach zabrakłoby miejsca dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, które z wynikiem 4,4 proc. nie przekroczyłoby progu wyborczego. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja Polski 2050 – partia Szymona Hołowni szoruje po dnie z poparciem zaledwie 0,7 proc.

Do Sejmu nie weszłaby również Partia Razem, na którą wskazało 3,7 proc. ankietowanych. Niezdecydowanych pozostaje 6,6 proc. wyborców.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane w dniach 20-22 listopada na grupie 1000 osób metodą mix-mode. Błąd oszacowania wynosi 3 proc.

9

płk Krzysztof Przepiórka o kulisach negocjacji ws. baz USA: „Putin zażądał od Trumpa, by się nie godził”