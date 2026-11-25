Trzy rosyjskie rakiety spadły na pola i łąki w Polsce, nie powodując ofiar ani większych zniszczeń, choć do tragedii było blisko.

W poniedziałek rosyjski dron na krótko naruszył polską przestrzeń powietrzną, jednak wojsko zrezygnowało z jego zestrzelenia ze względu na ryzyko dla osób i obiektów na ziemi.

Były prezydent Bronisław Komorowski uważa, że rosyjskie pociski powinny być zestrzeliwane już nad terytorium Ukrainy, jeśli zgodę wyraziłyby Ukraina i NATO.

Trzy rakiety, które eksplodowały na polach i łąkach, nie zraniły nikogo i nie wyrządziły większych szkód, ale było o włos od tragedii, gdyż w pobliżu miejsc eksplozji mieszkali ludzie. Osoby te wystraszył głośny huk. Z kolei w poniedziałek późnym wieczorem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Rosji na cele w zachodniej części Ukrainy doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny.

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Początkowo zapadła decyzja o zestrzeleniu drona, ale później ją wstrzymano ze względu na zagrożenie dla obiektów na ziemi.

Część ekspertów i komentatorów uważa, że powinniśmy reagować na wszystko, co może wlecieć na nasze ziemie.

– Według mnie powinniśmy zestrzeliwać rosyjskie pociski jeszcze nad terytorium Ukrainy. Mówiłem o tym też na początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, mówię i teraz. Wymagałoby to oczywiście zgody Ukrainy, zgody NATO, ale to byłoby dobre rozwiązanie – mówi nam Bronisław Komorowski, który mieszka w Budzie Ruskiej na Podlasiu, blisko granic z trzema państwami: Rosją (Obwód Królewiecki), Litwą i Białorusią.

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