Złota piła od Mileia dla Nawrockiego

Do nietypowej wymiany prezentów doszło podczas spotkania Karola Nawrockiego z Javierem Mileiem w argentyńskim pałacu prezydenckim Casa Rosada w Buenos Aires. Argentyński przywódca postanowił podarować polskiemu prezydentowi charakterystyczną złotą piłę łańcuchową.

Nie jest to zwykły upominek. Milei wielokrotnie pojawiał się publicznie z piłą, która stała się jego politycznym znakiem rozpoznawczym. W ten sposób symbolizował zapowiadane cięcia wydatków publicznych, likwidowanie zbędnych instytucji i ograniczanie roli państwa w gospodarce.

Teraz podobny przedmiot trafił w ręce Karola Nawrockiego. Wcześniej spersonalizowany egzemplarz piły otrzymał również amerykański miliarder Elon Musk.

Piła to symbol polityki argentyńskiego prezydenta

Javier Milei od początku swojej politycznej kariery zapowiadał radykalne zmiany w funkcjonowaniu państwa. Jednym z jego głównych haseł było ograniczenie wydatków publicznych i zmniejszenie administracji.

Piła łańcuchowa stała się symbolem tych zapowiedzi. Argentyński prezydent wykorzystywał ją podczas wystąpień, pokazując wyborcom, że zamierza bezkompromisowo ciąć państwowe wydatki. Podarunek dla Nawrockiego miał więc nie tylko humorystyczny, ale również polityczny wymiar.

Milei poparł Polskę w staraniach o G20

Wizyta polskiego prezydenta w Argentynie nie ograniczyła się jednak do nietypowego prezentu. Ważnym tematem rozmów była również współpraca gospodarcza między oboma krajami oraz starania Polski o większą obecność w międzynarodowych strukturach.

Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że rozmowy dotyczyły między innymi intensyfikacji współpracy handlowej.

– Mamy głębokie przekonanie, że efektem tych rozmów będzie intensyfikacja współpracy gospodarczej – przekazał Przydacz. Jak dodał, przywódcy uzgodnili kontynuowanie rozmów podczas grudniowego szczytu G20 w Miami. Javier Milei miał zadeklarować zdecydowane poparcie dla Polski w staraniach o obecność w grupie G20.

– Mamy więc kolejną deklarację kolejnego ważnego, aktywnego członka grupy, jakim jest Argentyna. Jak wiemy, potrzeba wypracowania jednomyślności, ale kolejna cegiełka w budowie polskiej obecności w grupie G20 dzisiaj została dołożona – podkreślił prezydencki minister.

Złota piła z Buenos Aires może więc pozostać najbardziej widowiskową pamiątką z tej wizyty. Dla polskiej dyplomacji ważniejsze będą jednak deklaracje dotyczące współpracy gospodarczej i poparcia Argentyny dla polskich aspiracji w G20.

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