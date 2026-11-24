Przydacz domaga się twardej reakcji na Rosję

– Nie ma zgody na to, żeby wrogie, obce państwo naruszało polską przestrzeń powietrzną – powiedział Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Prezydencki minister odniósł się do poniedziałkowego incydentu, kiedy rosyjski dron obserwacyjny wtargnął w polską przestrzeń powietrzną w okolicach Dorohuska. Jak zapewnił, przebywający w Argentynie prezydent Karol Nawrocki był na bieżąco informowany o rozwoju sytuacji.

Informację o zdarzeniu głowa państwa otrzymała podczas spotkania z przedstawicielami Polonii. Następnie prezydent skontaktował się z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i uzyskał szczegółowe informacje dotyczące zagrożenia.

Przydacz nie ukrywał, że oczekuje zdecydowanych działań ze strony rządu. Jego zdaniem kolejne naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej wymagają czegoś więcej niż tylko reakcji dyplomatycznej.

– Potrzeba jeszcze twardszej polityki, jeszcze bardziej intensywnej reakcji – podkreślił prezydencki minister.

Jak zaznaczył, odpowiedź na rosyjskie prowokacje powinna być twardsza niż samo wezwanie ambasadora. Zastrzegł jednak, że najpierw trzeba dokładnie ustalić wszystkie okoliczności poniedziałkowego incydentu.

MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora. Dostał ostrą notę

Swoje działania podjęło również Ministerstwo Spraw Zagranicznych. We wtorek do siedziby resortu wezwano ambasadora Rosji Gieorgija Michnę. Powodem było naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty podczas ataku na Ukrainę.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował po spotkaniu, że rosyjski dyplomata otrzymał ostrą notę dyplomatyczną i ją przyjął.

– Był w niej wyrażony nasz zdecydowany sprzeciw wobec takich działań – przekazał Wewiór.

To oficjalny protest polskich władz wobec kolejnych działań Rosji, które naruszają bezpieczeństwo naszego kraju.

To kolejny rosyjski incydent. Wcześniej wleciały pociski Ch-101

Poniedziałkowy incydent nie był pierwszym tego rodzaju zdarzeniem w ostatnich dniach. W piątek nad ranem, podczas jednego z większych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, polską przestrzeń powietrzną naruszyły trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.

Ich elementy odnaleziono w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu w województwie lubelskim oraz Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu.

Kolejne naruszenie nastąpiło w poniedziałek późnym wieczorem. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało wówczas o krótkotrwałym wtargnięciu rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego w polską przestrzeń powietrzną. Do zdarzenia doszło w trakcie rosyjskiego ataku na cele w zachodniej Ukrainie.

Wojsko ma mieć wolną rękę

Przydacz zwrócił również uwagę na niedawną zmianę przepisów, która ma ułatwić polskim pilotom podejmowanie decyzji o zestrzeliwaniu obcych obiektów naruszających przestrzeń powietrzną.

Jego zdaniem wojsko powinno mieć pełną swobodę działania, gdy pojawia się zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.

– Wojsko powinno mieć absolutnie wolną rękę, by reagować i neutralizować te zagrożenia – zaznaczył.

Polskie władze zapowiadają zdecydowany sprzeciw wobec rosyjskich działań. Pytanie, czy kolejne incydenty zmuszą Warszawę do podjęcia jeszcze ostrzejszych kroków wobec Moskwy.

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