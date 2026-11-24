Karol Nawrocki spotkał się z Javierem Mileiem we wtorek, 24 listopada, w Buenos Aires.

Nagranie przedstawiające obu prezydentów udostępniła na platformie X Żaklina Skowrońska.

Spotkanie odbyło się w pałacu prezydenckim Casa Rosada.

To pierwsza od 31 lat oficjalna wizyta polskiego prezydenta w Argentynie.

Karol Nawrocki kontynuuje swoją podróż po Ameryce Południowej. We wtorek, 24 listopada, polski prezydent spotkał się w Buenos Aires z przywódcą Argentyny Javierem Mileiem. Nagranie z oficjalnego powitania szybko pojawiło się w mediach społecznościowych. Widać na nim obu polityków pozujących do zdjęć w reprezentacyjnej sali pałacu prezydenckiego.

Film udostępniła na platformie X Żaklina Skowrońska, opatrując go krótkim podpisem: „Prezydenci Polski i Argentyny” oraz oznaczeniami profili obu przywódców.

Nawrocki i Milei stanęli przed kamerami. Nagranie trafiło do sieci

Spotkanie odbyło się w Casa Rosada, oficjalnej siedzibie argentyńskiego prezydenta. Na opublikowanym nagraniu Nawrocki i Milei stoją przed ozdobnym kominkiem, w otoczeniu żołnierzy w galowych mundurach. Po obu stronach ustawiono flagi Polski i Argentyny.

W pewnym momencie przywódcy podają sobie dłonie. Następnie, uśmiechając się, odwracają się w stronę kamer i pozują do wspólnych fotografii. Po krótkiej chwili ponownie ustawiają się obok siebie.

Według oficjalnego programu Kancelarii Prezydenta powitanie zaplanowano na godzinę 11 czasu miejscowego, czyli 15 w Polsce. Bezpośrednio po części ceremonialnej przewidziano rozmowy obu prezydentów w wąskim gronie.

Pierwsza taka wizyta od 31 lat. O czym mają rozmawiać prezydenci?

Spotkanie ma szczególne znaczenie dla relacji polsko-argentyńskich. Jak przypomniał szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, ostatnim polskim prezydentem, który odwiedził Argentynę podczas oficjalnej wizyty, był Lech Wałęsa w 1995 roku.

Wśród zapowiadanych tematów rozmów Nawrockiego i Mileia znalazły się bezpieczeństwo, współpraca gospodarcza oraz możliwości zwiększenia wymiany handlowej między oboma państwami.

– Liczymy na to, że poprzez nowe polityczne otwarcie, nowy priorytet, jaki narzuca Prezydent Karol Nawrocki w ramach prowadzonej przez siebie polityki zagranicznej, pojawią się także bliższe kontakty gospodarcze pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a przedsiębiorcami argentyńskimi i chilijskimi – mówił Marcin Przydacz przed rozpoczęciem wizyty.

Ważnym elementem rozmów ma być również współpraca przed grudniowym szczytem G20 w Miami. Argentyna należy do tej grupy, a Polska zabiega o zwiększenie swojej roli w jej pracach.

Prezydenci Polski i Argentyny 🇵🇱🇦🇷 @NawrockiKn @JMilei https://t.co/nh76XpjOHo— Żaklina Skowrońska (@zaklinaskowron) November 24, 2026

Nawrocki spotkał się z Polonią. Następny przystanek to Chile

Dzień wcześniej, w poniedziałek, 23 listopada, Karol Nawrocki spotkał się z przedstawicielami argentyńskiej Polonii. Odwiedził Dom Polski w Buenos Aires, siedzibę Związku Polaków w Argentynie, który w tym roku obchodzi 100-lecie działalności.

Podczas uroczystości polski prezydent wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju stosunków polsko-argentyńskich i pielęgnowania polskich tradycji.

Po zakończeniu wizyty w Argentynie Nawrocki uda się do Chile. Tam zaplanowano spotkanie z prezydentem José Antonio Kastem, rozmowy z przedstawicielami Polonii oraz wizytę w kopalni Sierra Gorda.

Poniżej galeria zdjęć: Nawrocki spotkał się z Polonią w Buenos Aires

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