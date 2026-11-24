Decyzja zapadła podczas 72. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, która odbyła się w stolicy Niemiec. Tomasz Grodzki znalazł się w wąskim gronie pięciu wiceprezydentów tej instytucji. Obok niego funkcje te objęli przedstawiciele Słowacji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Nowym prezydentem całego Zgromadzenia został amerykański kongresmen Brendan Boyle, który zastąpił na tym stanowisku Michała Szczerbę.

Sam Grodzki nie kryje dumy z nowej roli i prestiżowego zadania. - To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, a zarazem zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz bezpieczeństwa Polski i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego – przekazał senator za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podkreślił również, że w dobie rosnących wyzwań dla Europy kluczowe jest wzmacnianie zdolności obronnych i jedności państw członkowskich.

Mam zaszczyt poinformować, że zostałem wybrany na stanowisko wiceprezydenta Zgromadzenia Parlamentarnego NATO To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, a zarazem zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz bezpieczeństwa Polski i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. W obliczu rosnących wyzwań dla bezpieczeństwa Europy szczególnego znaczenia nabierają jedność państw NATO, współpraca transatlantycka oraz konsekwentne wzmacnianie zdolności obronnych. Dziękuję za okazane zaufanie. Powierzoną mi funkcję będę traktował jako odpowiedzialność za reprezentowanie polskiego głosu w dyskusjach o przyszłości bezpieczeństwa naszego Sojuszu. 🇵🇱🇪🇺— Tomasz Grodzki (@profGrodzki) November 23, 2026

Polacy z silną pozycją w NATO

Wybór Tomasza Grodzkiego to kontynuacja silnej obecności polskich polityków we władzach NATO. W latach 2023–2024 funkcję prezydenta sprawował Michał Szczerba. Obecny europoseł KO zdążył już pogratulować swoim następcom.

W Berlinie doceniono także innych parlamentarzystów z Polski. Poseł Andrzej Szewiński został przewodniczącym Podkomisji ds. Transformacji i Rozwoju, a posłanka Katarzyna Ueberhan przygotuje specjalny raport na sesję wiosenną, która odbędzie się w Parlamencie Europejskim.

Tomasz Grodzki, który w latach 2019–2023 stał na czele polskiego Senatu, nową funkcję będzie pełnił przez rok. Zgodnie z przepisami istnieje możliwość jednokrotnej reelekcji na to stanowisko. Jako wiceprezydent Grodzki wejdzie w skład Komitetu Stałego, który koordynuje prace Zgromadzenia i ściśle współpracuje z Kwaterą Główną NATO. Do tej pory senator reprezentował Polskę na sesjach Zgromadzenia jako wiceprzewodniczący krajowej delegacji.