To kubeł zimnej wody dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Jak wynika z najnowszego sondażu OGB przeprowadzonego dla portalu Stan360.pl, aż 62,8 proc. Polaków negatywnie ocenia pomysł obsadzenia w tej roli Przemysława Czarnka. Co jeszcze gorsze dla polityka, niemal połowa wszystkich ankietowanych (48,0 proc.) wybrała odpowiedź „bardzo źle”, a jedynie 14,8 proc. oceniło go „raczej źle”.

Tylko garstka zwolenników

Podczas gdy Jarosław Kaczyński widzi w profesorze właściwego człowieka na trudne czasy, w społeczeństwie poparcie dla jego kandydatury jest słabiuteńkie. Pozytywną opinię o Przemysławie Czarnku jako potencjalnym szefie rządu wyraziło 17,9 proc. respondentów. Spośród wszystkich ankietowanych 7,5 proc. ocenia kandydata PiS „bardzo dobrze”, a 10,4 proc. wystawia mu ocenę „raczej dobrze”.

Zobacz: Donald Tusk zareagował na nasz najnowszy sondaż! "Jest o czym myśleć"

Spora grupa badanych, bo 19,3 proc., zachowuje wobec wiceprezesa PiS neutralność, oceniając jego kandydaturę „ani dobrze, ani źle”.

Prezes wierzy w sukces

Oficjalne namaszczenie byłego ministra edukacji narodowej nastąpiło 7 marca w Krakowie. To wtedy prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że to właśnie Przemysław Czarnek ma stanąć na czele przyszłego rządu PiS. Lider partii nie szczędził mu przy tym komplementów i podkreślał powagę sytuacji, w jakiej znalazł się kraj.

Sprawdź: Jolanta Kwaśniewska i jej emerytura. Kwota zaskakuje

– W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, proszę państwa, musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek – tłumaczył wówczas Jarosław Kaczyński.

Sondaż OGB dla Stan360.pl przeprowadzono w dniach 2-5 listopada 2026 roku metodą CATI na próbie 1 tysiąca osób.

QUIZ. Przemysław Czarnek namaszczony! Co wiesz o ewentualnym premierze? Pytanie 1 z 10 Przemysław Czarnek urodził się w Kole. W którym roku? 1974 1977 1980 Następne pytanie