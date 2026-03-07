Jarosław Kaczyński wybrał kandydata na premiera z PiS. Odsłoni wszystkie karty w nieprzypadkowym miejscu!

2026-03-07 12:35

W sobotę (7 marca) w Krakowie w hali "Sokół", prezes Jarosław Kaczyński przedstawi kandydata PiS na premiera. Miejsce ogłoszenia decyzji nie jest przypadkowe, to właśnie tam wskazywano wcześniej kandydatów na prezydenta - Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego. Tym razem od dłuższego czasu w mediach pojawiły się kolejne nazwiska osób, które są w grze i mogą zostać wybrane na kandydata. Wszystko wyjaśni się o godzi. 14:00 gdy ruszy wielka konwencja Prawa i Sprawiedliwości.

Autor: Rafał Guz/ PAP

W sobotę 7 marca w Krakowie odbędzie się konwencja PiS, w czasie której zaprezentowany zostanie kandydat partii na premiera, jeśli ta w 2027 roku wygra wybory parlamentarne. Od tygodni spekulowano na temat tego, kto może zostać wyznaczony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który już wcześniej szczegółowo opisywał cechy, którymi powinna się taka osoba charakteryzować. Wiadomo, że ma być to polityk młody, czyli przed pięćdziesiątką, taki który doda przed wyborczymi miesiącami energii i dynamiki. Dobrze by pogodził też zwaśnione, od pewnego czasu, formacje wewnątrzpartyjne.

Na ostatniej prostej w grze pozostało kilka nazwisk, najczęściej wskazywane w roli faworytów osoby to:

  • były wiceminister edukacji i wiceprezes PiS Przemysław Czarnek,
  • europoseł PiS Tobiasz Bocheński,
  • wiceszefowa PiS i posłanka Anna Krupka,
  • obecny szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki,

jak również kliku młodych samorządowców:

Na kogo jednak zdecyduje się postawić prezes PiS, okaże się już niebawem. Śledźcie naszą relację na żywo.

Na żywo

Konwencja PiS w Krakowie. Kaczyński prezentuje kandydata PiS na premiera [7.08.2026]

12:42

Krakowska konwencja PiS odbędzie się w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” o godzinie 14:00 i przebiegać będzie pod hasłem „Czas Polski. Program Polaków”. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, poinformował, że w programie konwencji przewidziano wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, po którym nastąpi prezentacja kandydata na premiera. Co ciekawe, po zakończeniu oficjalnej części konwencji, odbędzie się posiedzenie komitetu politycznego PiS. Zgodnie ze statutem partii, decyzja tego gremium jest niezbędna do zatwierdzenia wyboru prezesa.

JAROSŁAW KACZYŃSKI