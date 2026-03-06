Milionowe nieruchomości i rekordowa spłata kredytu. Oświadczenie majątkowe Jakuba Banaszka

Redakcja se.pl
2026-03-06 10:28

Oświadczenia majątkowe osób pełniących funkcje publiczne od lat budzą duże zainteresowanie opinii publicznej. Nie inaczej jest w przypadku prezydenta Chełma, Jakuba Banaszka, którego finanse, zwłaszcza w świetle najnowszego oświadczenia za 2024 rok, pokazują znaczące zmiany. Analiza dokumentów ujawnia inwestycje w nieruchomości o wartości przekraczającej 2 miliony złotych, drastyczną redukcję oszczędności, ale też imponującą spłatę kredytu hipotecznego, która była możliwa dzięki znacznemu wsparciu ze strony rodziny.

Nieruchomości Jakuba Banaszka. Wzrost wartości i nowa inwestycja

Podstawą majątku prezydenta Chełma są nieruchomości. Zgodnie z oświadczeniem za 2024 rok, Jakub Banaszek jest właścicielem mieszkania o powierzchni 43,68 m², którego wartość oszacował na 546 tys. zł. Jest to ta sama nieruchomość, którą posiadał w 2020 roku (otrzymaną w formie darowizny), jednak jej wycena znacząco wzrosła z ówczesnych 380 tys. zł.

Największą zmianą w jego portfelu jest pojawienie się nowej, znacznie większej nieruchomości. Prezydent jest współwłaścicielem (w udziale 1/2) mieszkania o powierzchni 132,5 m² wraz z dwoma miejscami postojowymi. Wartość tej nieruchomości w stanie deweloperskim została określona w oświadczeniu na 2 178 000 zł.

Oszczędności kontra zobowiązania: rekordowa spłata kredytu

Analiza oświadczeń majątkowych pokazuje dynamiczne zmiany w stanie gotówki i zobowiązań prezydenta. Na koniec 2024 roku jego oszczędności w polskiej walucie wynosiły 15 247 zł, a w walucie obcej zaledwie 5 euro. Jest to drastyczny spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy deklarował blisko 85 tys. zł i 24 tys. euro. Jednocześnie wzrosła wartość środków zgromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) do ponad 48 tys. zł.

Ta redukcja oszczędności idzie w parze z imponującą operacją finansową. W ciągu jednego roku Jakub Banaszek spłacił ponad 400 tys. zł kredytu hipotecznego, zmniejszając swoje zadłużenie z 772 tys. zł do nieco ponad 370 tys. zł na koniec 2024 roku. Jak sam wykazał w oświadczeniu, tak znacząca spłata była możliwa dzięki darowiznom od rodziców. Od matki otrzymał 200 tys. zł, a od ojca 100 tys. zł oraz 30 tys. euro.

Polityka

Dochody prezydenta Chełma

Całkowity przychód Jakuba Banaszka w 2024 roku wyniósł ponad 373 tys. zł. Na tę kwotę złożyło się kilka źródeł. Główne wynagrodzenie z Urzędu Miasta Chełm uzupełniły dochody z tytułu zasiadania w Radzie ds. Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, które łącznie dały przychód w wysokości 338 650 zł. Dodatkowo prezydent zadeklarował 34 800 zł przychodu z wynajmu mieszkania.

Warto zauważyć, że w oświadczeniu majątkowym prezydent Banaszek nie wykazał żadnego samochodu. Na co dzień korzysta on ze służbowej Skody Superb, która jest leasingowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i wynajmowana miastu.

