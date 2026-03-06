Jarosław Margielski pełni funkcję prezydenta Otwocka od 2018 roku.

Wcześniej był radnym i przewodniczącym Rady Miasta Otwocka (2014-2018) z ramienia PiS, a w 2024 roku został ponownie wybrany na prezydenta Otwocka, tym razem z własnego komitetu.

Posiada wykształcenie inżynierskie oraz podyplomowe z zarządzania nieruchomościami, pochodzi z rodziny silnie związanej z Otwockiem od czterech pokoleń.

Jarosław Margielski, urodzony 28 września 1987 roku w Otwocku, to polski samorządowiec i inżynier. Znany jest przede wszystkim z pełnienia funkcji prezydenta Otwocka od 2018 roku, a wcześniej, w latach 2014–2018, przewodniczącego Rady Miasta Otwocka. Poniżej przedstawiamy jego życiorys, karierę polityczną oraz osiągnięcia.

Pochodzenie i wykształcenie Jarosława Margielskiego

Jarosław Margielski wywodzi się z rodziny silnie związanej z Otwockiem od czterech pokoleń. Jego pradziadek, Józef, był komendantem policji w okresie międzywojennym. Dziadek, Henryk Margielski, działał w Armii Krajowej podczas II wojny światowej, a po wojnie pracował jako inżynier melioracji. Rodzice Jarosława Margielskiego posiadają wykształcenie pedagogiczne. Przed rozpoczęciem kariery politycznej, był aktywnym sportowcem. Grał w piłkę nożną w klubie Mazur Karczew, występując na pozycji napastnika w IV lidze.

W zakresie edukacji, Jarosław Margielski ukończył studia magisterskie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ponadto, poszerzył swoje kwalifikacje, kończąc studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami, co pozwoliło mu uzyskać uprawnienia zarządcy nieruchomości. Rozpoczął również studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW. Poza działalnością samorządową prowadzi własną działalność gospodarczą.

Kariera polityczna Jarosława Margielskiego

Początki w samorządzie w latach 2014–2018 Jarosław Margielski zasiadał w Radzie Miasta Otwocka jako radny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W tym okresie pełnił również funkcję przewodniczącego rady. W 2016 roku objął stanowisko kierownika biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Otwocku. W 2018 roku Margielski ubiegał się o urząd prezydenta Otwocka. Po przejściu do drugiej tury wyborów, zwyciężył, zdobywając 55,2% głosów i pokonując Ireneusza Paśniczka.

W styczniu 2024 roku Margielski wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości i w kolejnych wyborach samorządowych wystartował na prezydenta miasta z własnego komitetu. Został ponownie wybrany w pierwszej turze głosowania, uzyskując imponujący wynik 76,0% głosów. W grudniu 2025 roku Jarosław Margielski został powołany na doradcę społecznego prezydenta Karola Nawrockiego. W 2021 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.