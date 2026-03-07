Dziś poznamy kandydata PiS na premiera. Przedstawi go sam Kaczyński

W sobotę o 14 odbędzie się konwencja PiS w Krakowie

Prezes Jarosław Kaczyński ma przedstawić na niej kandydata na premiera do wyborów parlamentarnych w 2027 roku

Na liście kandydatów przytacza się kilka nazwisk, rzecznik PiS potwierdził, że będzie to młodszy polityk

Na konwencji PiS w Krakowie poznamy kandydata na premiera

Krakowska konwencja PiS odbędzie się w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” o godzinie 14:00 i przebiegać będzie pod hasłem „Czas Polski. Program Polaków”. Wybór miejsca konwencji nie jest przypadkowy. To właśnie w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” PiS ogłaszał w przeszłości kandydatury Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego na urząd prezydenta.

Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, poinformował, że w programie konwencji przewidziano wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, po którym nastąpi prezentacja kandydata na premiera. Co ciekawe, po zakończeniu oficjalnej części konwencji, odbędzie się posiedzenie komitetu politycznego PiS. Zgodnie ze statutem partii, decyzja tego gremium jest niezbędna do zatwierdzenia wyboru prezesa.

Kto będzie kandydatem PiS na premiera? W planach jest polityk młodego pokolenia

Rafał Bochenek przyznał, że zarówno on, jak i kierownictwo partii, znają już nazwisko kandydata. Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, potwierdził w RMF FM, że kandydat na premiera to polityk młodszego pokolenia, który nie przekroczył jeszcze 50 roku życia. Dodatkowo, w niedzielę o godzinie 17:00 w siedzibie PiS w Warszawie zaplanowano pierwsze spotkanie kandydata z mediami.

Rafał Bochenek, zapytany o powody tak wczesnego ogłoszenia kandydata na premiera, wyjaśnił, że PiS od dłuższego czasu intensywnie przygotowuje się do wyborów parlamentarnych. Partia chce przedstawić wyborcom konkretny program i zobowiązania, które zamierza realizować po ewentualnym zwycięstwie

Z informacji uzyskanych przez PAP wynika, że w lutym na liście potencjalnych kandydatów na premiera znajdowały się cztery osoby: Zbigniew Bogucki (szef Kancelarii Prezydenta), Przemysław Czarnek (wiceprezes PiS), Anna Krupka (posłanka) oraz Tobiasz Bocheński (europoseł, wiceprezes partii). Co ciekawe, na liście nie było wiceprezesów PiS: Mateusza Morawieckiego i Patryka Jakiego.

Według doniesień medialnych, w ostatnim czasie na liście potencjalnych kandydatów pojawili się także samorządowcy: Lucjusz Nadbereżny (prezydent Stalowej Woli), Jarosław Margielski (prezydent Otwocka) oraz Jakub Banaszek (prezydent Chełma).

Konflikty wewnątrz PiS, a wybór kandydata na premiera

W PiS od końca listopada ubiegłego roku trwa konflikt między zwolennikami Mateusza Morawieckiego (tzw. „harcerze”) a jego przeciwnikami, skupionymi wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego (tzw. „maślarze”). W nieoficjalnych rozmowach politycy PiS przyznawali, że frakcja Morawieckiego kwestionuje przywództwo Jarosława Kaczyńskiego i dąży do konfrontacji.

Rozmówca PAP związany z frakcją Morawieckiego przekazał, że zabiega ona, aby kandydatem na premiera nie został „ktoś, kto jest kompletnie jawnie wrogiem »harcerzy«”. Inny parlamentarzysta PiS, pytany o wpływ napięć w partii na wybór kandydata, potwierdził, że mogą one wzrosnąć, zwłaszcza jeśli Kaczyński wybierze kogoś, kto będzie dzielił, np. Tobiasza Bocheńskiego.

Były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki zapowiedział, że planuje wziąć udział w sobotniej konwencji.

