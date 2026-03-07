Zmasowany atak Rosji na Ukrainę, zginęły dzieci. Polska poderwała myśliwce

Rosyjski atak na Charków pochłonął życie siedmiu osób, w tym dwojga dzieci.

Atak był wymierzony w infrastrukturę energetyczną i kolejową na terenie całej Ukrainy.

Rosja użyła 480 dronów i 29 rakiet.

Polska armia podjęła działania prewencyjne w związku z zagrożeniem.

Osiem osób, w tym dwoje dzieci zginęło wskutek rosyjskiego ataku na Ukrainę

W nocy z piątku na sobotę Rosja zaatakowała Charków, pod gruzami zniszczonych budynków zginęło co najmniej siedem osób, w tym dwoje dzieci. Oprócz Charkowa, ataki dotknęły także inne regiony Ukrainy, w tym obwody dniepropietrowski, chmielnicki i czerniowiecki.

O tragicznych skutkach ataku na Charków poinformował Ołeh Syniehubow, szef wojskowej administracji obwodu charkowskiego. „Według wstępnych informacji w wyniku wrogiego uderzenia na Charków zginęło dziecko. W miejscu ostrzału znaleziono ciało 13-letniej dziewczynki (...) Mamy informacje o kolejnym zabitym dziecku w Charkowie. Spod gruzów wydobyto ciało chłopca. (...) trwają poszukiwania” – napisał w Telegramie.

Mer miasta, Ihor Terechow, potwierdził, że rakieta balistyczna trafiła bezpośrednio w wielopiętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Kijowska. Zniszczenia były ogromne, a pożar szybko się rozprzestrzenił. Służby ratunkowe natychmiast rozpoczęły akcję poszukiwawczą, obawiając się, że pod gruzami mogą znajdować się kolejne ofiary.

Oprócz Charkowa, Rosja zaatakowała również inne regiony Ukrainy. Ołeksandr Hanża, szef administracji wojskowej obwodu dniepropietrowskiego, poinformował, że w rejonie nikopolskim pod ostrzałem znalazło się miasto Nikopol. Zniszczone zostały przedsiębiorstwo, 20 bloków mieszkalnych i domów, budynki gospodarcze oraz samochody. Zginął 48-letni mężczyzna, a 69-letnia kobieta została ranna.

Rosja użyła 480 dronów i 29 rakiet. Polska poderwała myśliwce

Wołodymyr Zełenski poinformował, że minionej nocy Rosja użyła przeciwko Ukrainie „29 rakiet, z których niemal połowa to pociski balistyczne, oraz 480 dronów, w większości typu Shahed”. Celem ataków były obiekty energetyczne w Kijowie, obwodach chmielnickim i czerniowieckim, a także infrastruktura kolejowa w obwodzie żytomierskim. Uszkodzenia odnotowano również w obwodach dniepropietrowskim, zaporoskim, winnickim, odeskim, połtawskim, sumskim i czerkaskim.

W związku z zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę, polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało o podjęciu działań prewencyjnych. „Rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w przestrzeni powietrznej Polski, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – napisano w komunikacie. Po około 30 minutach DORSZ poinformowało, że działania te zostały zakończone i nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

Sedno Sprawy L.KOMORNICKI: UKRAINA BĘDZIE PAŃSTWEM KADŁUBOWYM Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.