Społeczeństwo polskie jest niemal idealnie podzielone w ocenie reakcji władz na incydenty bezpieczeństwa na granicy wschodniej, z niemal równą liczbą pozytywnych i negatywnych ocen, co wskazuje na statystyczny remis.

Kwestia bezpieczeństwa polskiego nieba stała się gorącym tematem po serii incydentów na wschodniej granicy, w tym upadku szczątków rosyjskich rakiet manewrujących i przelocie rosyjskiego drona rozpoznawczego w głąb kraju.

Ocena reakcji władz jest silnie skorelowana z preferencjami politycznymi respondentów: wyborcy koalicji rządzącej w większości chwalą działania rządu, podczas gdy elektorat opozycji w przeważającej mierze je krytykuje.

Kwestia bezpieczeństwa polskiego nieba stała się jednym z najgorętszych tematów ostatnich dni. Wszystko przez serię niebezpiecznych zdarzeń przy wschodniej granicy, szczególnie na Lubelszczyźnie. To tam spadły szczątki rosyjskich rakiet manewrujących Ch-101, a niedawno w głąb kraju, w rejonie Chełma, wleciał rosyjski dron rozpoznawczy. Choć wojsko śledziło maszynę i miało zgodę na jej zestrzelenie, ostatecznie nie otwarto ognia, by nie narażać cywilów.

W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, jak oceniają reakcję władz na te incydenty. Wyniki pokazują gigantyczny podział. Grupa osób zadowolonych z działań rządu i grupa krytyków są niemal identyczne.

Z badania wynika, że 45 proc. ankietowanych ocenia reakcję władz pozytywnie (w tym 12,2 proc. „zdecydowanie pozytywnie”). Z kolei notę negatywną wystawia rządzącym 44,6 proc. badanych (z czego 18,6 proc. ocenia działania „zdecydowanie negatywnie”). Różnica wynosi zaledwie 0,4 punktu procentowego, co przy błędzie statystycznym oznacza idealny remis. Co dziesiąty badany nie ma w tej sprawie zdania.

Rząd broni swoich decyzji

Przedstawiciele władz przekonują, że procedury działają bez zarzutu. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślał w mediach społecznościowych, że służby zdały test podczas ostatnich incydentów. Wskazywał na błyskawiczne alerty RCB i syreny alarmowe, które zawyły w Nowym Lipowcu tuż przed upadkiem szczątków rakiety.

Mimo tych zapewnień blisko połowa społeczeństwa pozostaje sceptyczna wobec skuteczności podejmowanych działań.

Potężny rozłam wśród wyborców

Szczegółowe dane z sondażu dla Wirtualnej Polski ujawniają, że ocena bezpieczeństwa zależy głównie od tego, na kogo głosujemy. Polskę w tej kwestii dzieli polityczna przepaść.

Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL i Polska 2050) panuje niemal pełne zaufanie – działania władz chwali aż 75 proc. z nich. Zupełnie inne nastroje panują po drugiej stronie barykady. W elektoracie partii opozycyjnych (PiS, Konfederacja i mniejsze ugrupowania) aż 68 proc. respondentów uderza w rząd, wystawiając mu negatywną ocenę.

W grupie osób niezdecydowanych lub niegłosujących przeważają głosy przychylne (44 proc.), ale to właśnie tutaj najwięcej osób (28 proc.) przyznaje, że nie potrafi jednoznacznie ocenić sytuacji na polskim niebie.

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