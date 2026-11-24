W ostatnich dniach doszło do incydentów z rosyjskimi obiektami (fragmenty pocisków manewrujących Ch-101 oraz dron obserwacyjny), które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, co stanowi bezpośrednie zagrożenie i główny powód intensyfikacji działań obronnych.

W odpowiedzi na zagrożenia, zwołano pilne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem Wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, aby omówić ochronę polskiego nieba, incydenty z rosyjskimi obiektami oraz kwestię stałej obecności wojsk USA.

W wyniku wniosku Polski, Rada Północnoatlantycka pozytywnie zareagowała na polskie postulaty, a jednym z kluczowych efektów jest udostępnienie Polsce samolotu wczesnego ostrzegania AWACS, mającego wzmocnić monitorowanie przestrzeni powietrznej.

To nie są tylko puste zapowiedzi, ale konkretne działania w obliczu realnego zagrożenia. We wtorek o godzinie 8 rozpoczęło się posiedzenie Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz nie kryje, że sprawa jest najwyższej wagi. Na stole znalazły się kluczowe tematy: ochrona polskiego nieba, incydenty z rosyjskimi obiektami oraz stała obecność wojsk USA w naszym kraju.

- Przed nami ważne tygodnie dla współpracy z USA i NATO i decyzje o strategicznym znaczeniu. Chcemy w pełni wykorzystać wsparcie sojuszników. To nasza odpowiedzialność - przekazał minister obrony narodowej we wpisie w serwisie X.

W pilnej naradzie biorą udział nie tylko przedstawiciele MON i Wojska Polskiego, ale także wysłannicy prezydenta, premiera oraz służb specjalnych.

Rosyjskie pociski i tajemniczy dron

Atmosfera wokół bezpieczeństwa naszych granic zagęściła się po ostatnich, niepokojących zdarzeniach. Polskie władze wprost mówią o intencjonalnych działaniach Rosji. W piątek 20 listopada oraz w poniedziałek późnym wieczorem doszło do poważnych naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej podczas zmasowanych ataków Rosjan na Ukrainę.

Bilans tych zdarzeń jest alarmujący. W piątek na terytorium Polski spadły elementy rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101. Odnaleziono je w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu w województwie lubelskim oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu.

Z kolei w poniedziałek późnym wieczorem nad Polską pojawił się kolejny intruz. Jak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej zbliżonych do resortu obrony, obiektem, który na kilka minut wleciał w naszą przestrzeń, był rosyjski odrzutowy dron obserwacyjny.

NATO wysyła specjalny samolot

Polska nie zamierza bezczynnie przyglądać się rosyjskim prowokacjom. Na wniosek naszych władz w poniedziałek w Brukseli zebrała się Rada Północnoatlantycka. Efekty tych rozmów są już widoczne. Jak poinformował wiceszef MON Paweł Zalewski, część polskich postulatów dotyczących wzmocnienia obrony spotkała się z pozytywnym odzewem sojuszników.

Jedną z najważniejszych decyzji jest oddanie do dyspozycji Polski samolotu wczesnego ostrzegania AWACS. Ta latająca forteca naszpikowana elektroniką ma pomóc w jeszcze skuteczniejszym monitorowaniu nieba i szybkim wykrywaniu wszelkich zagrożeń. To jednak nie koniec. Wśród tematów omawianych przez komitet pod przewodnictwem Kosiniaka-Kamysza jest także kwestia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, co ma być fundamentem naszego bezpieczeństwa w nadchodzących, trudnych tygodniach.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

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